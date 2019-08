Znanstveniki, ki so preučevali Veliki koralni greben, so potrdili, da je vpliv ekstremnih temperatur na propad koralnih grebenov večji, kot so domnevali doslej, poroča britanski BBC.

Korale so namreč po vročinskem valu do 15 odstotkov šibkejše, zaradi česar je bolj verjetno, da se del korale odlomi. Že za polovico stopinje Celzija višja temperatura oceana vpliva na alge.

Ekipa znanstvenikov je korale preučevala več kot desetletje in so bili presenečeni, kako krhke postanejo zaradi vročine, je dejala ena od sodelujočih Tracy Ainsworth z Univerze Novi južni Wales.

Vročina povzroči beljenje koral, ko te izločijo pomembne mikrobne alge, ki živijo v tkivu, dajejo koralam hranilo in znamenite barvne odtenke. V tem primeru ostanejo korale nepoškodovane, a zaradi pomanjkanja hranil odmre tkivo in se odlomi od celote, je pojasnila Ainsworthova.

Britanska znanstvenica Laura Richardson je za BBC ocenila, da je to pomembno odkritje, saj so ugotovili, da vročina ustvari t. i. koralne duhove, ko ne ostane nič razen skeleta. »V desetih dnevih so primerki, ki so bili izpostavljeni vročinskemu volu, dejansko lebdeli,« je dodala.

Tovrstna škoda živemu koralnemu grebenu pa vpliva na celoten morski ekosistem, je opozoril še en član raziskovalni ekipe Bill Leggat z avstralske univerze Newcastle. »Strašljivo je, da je to nov pojav, ki ga povzročajo okoljske spremembe. In vpliv je še hujši, kot smo mislili,« je dejal za BBC.

Ugotovitev resno ogroža morski ekosistem, saj odmiranje alg predstavlja grožnjo tudi za druga morska bitja. Koralni grebeni so pomemben habitat za morsko življenje kot tudi za ljudi ob obalah, ki so odvisni od ribolova in turizma. Znanstveniki so tako pozvali k nujni zaščiti tega občutljivega ekosistema.