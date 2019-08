Danec je imel v zaključku največ moči med tremi ubežniki, v sprintu je premagal Rusa Pavla Sivakova in Avstralca Jaija Hindleyja. Četrti, Kolumbijec Segio Higuita je zaostal osem, peti, Poljak Rafal Majka, pa deset sekund.

Z zmago je Danec prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, do zdaj vodilna Nemec Pascal Ackermann in Slovenec Luka Mezgec sta tako kot še nekateri drugi sprinterji v etapi odstopila. Za 22-letnega Vingegaarda je to prva profesionalna zmaga v karieri, ki jo je začel v letošnji sezoni. Zanimivo je, da so vsi trije najboljši iz etape vrstniki.

Matej Mohorič je v cilj prišel v najštevilčnejši skupini, ki je zaostala 15 minut in dve sekundi. Tako je izgubil peto mesto v skupnem seštevku, nazadoval je na 33. mesto, za vodilnim zaostaja 15 minut in šest sekund.

Njegova moštvena kolega Jan Tratnik in Luka Pibernik sta v etapi zaostala 20 minut in 58 sekund, tudi v skupnem seštevku sta daleč od vrha. »Kolikor bom lahko, bom pomagal Mikaelu Nieveju, nato bom odstopil. Tako smo se z ekipo dogovorili že pred dirko. Pred nedeljsko dirko evropskega prvenstva se želim nekoliko spočiti in nisem edini. V Alkmaarju bo trasa ravninska, pričakuje se sprint, želim biti dober,« je že po zmagi v peti etapi dejal Mezgec.

V šesti etapi, ki je bila v večjem delu krožna, v vsakem krogu je tekmovalce čakal zahteven vzpon, sta odstopila tudi Simon Špilak in Domen Novak.

Dirka se bo z razgibano etapo, ki pa ne bo tako težka kot današnja, zaključila v petek.