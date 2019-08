V Lekarni Ljubljana so včeraj vendarle prekinili molk glede nenadnega torkovega zaprtja njihovih poslovalnic. Razkrili so, da so bili v ponedeljek tarča napada izsiljevalskega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje njihovega informacijskega sistema. Zatrdili so, da so napad prijavili pristojnim institucijam in organom pregona, sicer pa so bili z informacijami skopi. »Ne moremo dajati podrobnih informacij, saj preiskava še poteka,« so nam dejali v njihovi službi za komuniciranje z javnostjo.

Za zdaj smo izvedeli le, da je izsiljevalski virus med drugim onemogočil povezavo s sistemom eRecept, ki je del krovnega sistema eZdravje, vendar je po ocenah varnostnih strokovnjakov malo verjetno, da bi okužba prizadela tudi sam sistem eRecept. Za odgovore na vprašanja, kje je prišlo do vdora, ali so bile za napad krive ranljivosti v informacijskem sistemu in ali bi bilo napad mogoče preprečiti, bo treba počakati do konca preiskave.

Takrat bo znano tudi, ali so bili zaradi napada izpostavljeni in zlorabljeni občutljivi osebni podatki bolnikov. Inšpekcijski postopek zoper Lekarno Ljubljana je po uradni dolžnosti sprožil informacijski pooblaščenec, ki bo med drugim preverjal, ali so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov, napad pa preiskuje tudi policija.

Ker se mreža enot Lekarne Ljubljana razprostira čez dobršen del območja Ljubljane in Notranjske, je moteno delovanje njihovih lekarn prizadelo dobršen del slovenskih bolnikov. Ti bi pomoč sicer lahko poiskali v kateri izmed zasebnih lekarn, a kaj ko teh tako na obrobju Ljubljane kot tudi v samem središču mesta ni mogoče najti.

Poleg tega je prebivalcem nekaterih manjših krajev na voljo le ena lekarna ali pa le lekarne, ki sodijo pod okrilje Lekarne Ljubljana. Tako je na primer na območju Cerknice, kjer je prebivalcem na voljo le ena poslovalnica Lekarne Ljubljana. Ko so se v torek zaprla vrata vseh lekarn v njihovi mreži, so tamkajšnji prebivalci za nekaj časa ostali brez dostopa do zdravil.

Gneča pri zasebnikih Delovanje Lekarne Ljubljana ostaja moteno še naprej. Vse poslovalnice so že odprte in poslujejo po običajnem urniku, vendar omogočajo le izdajo zdravil na papirnati recept. »Izdajamo tudi zdravila, za katera je potrebno doplačilo, vendar doplačila trenutno ne moremo zaračunati,« so nam pojasnili v zavodu. Paciente bodo glede potrebnih doplačil predvidoma kontaktirali naknadno. Ponovna vzpostavitev informacijskega sistema naj bi bila, kot so povedali v zavodu, končana že včeraj, sledilo pa bo postopno vključevanje enot nazaj v sistem. Vse druge lekarne po državi medtem poslujejo normalno. Zdravila na recept je mogoče prevzeti tudi v zasebnih lekarnah, ki se na območju Ljubljane soočajo z bistveno povečanim obiskom bolnikov. V eni izmed ljubljanskih zasebnih lekarn, Lekarni Zalog, so nam povedali, da beležijo vsaj trikratno povečanje običajnega obiska in da s tolikšno gnečo v času poletnih dopustov zelo težko shajajo. Da so težave v poslovalnicah Lekarne Ljubljana vplivale na povečan obisk v njihovi poslovalnici, so nam potrdili tudi v Lekarni Zupančičeva jama, kjer so opazili, da so bili bolniki obveščeni o tem, da so pri njih dostopna zdravila na elektronski recept.

Pozivi k odgovornemu varovanju podatkov Napad na Lekarno Ljubljana so včeraj obsodili ljubljanski zastopniki pacientovih pravic. »Napad je lekarnam gotovo otežil poslovanje z recepti, predvsem pa je prizadel bolnike,« je poudarila zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore. Ob tem je izrazila upanje, da so bili zdravniki ustrezno obveščeni glede izdajanja papirnatih receptov in da o tem obveščajo tudi svoje paciente. Na težave so se odzvali tudi v Strokovnem združenju lekarnarjev Slovenije, kjer so izpostavili pomen mreže lekarn z različnimi ponudniki: »S tem imajo bolniki možnost izbire in lahko v primeru težav v določeni lekarni vseeno dobijo potrebna zdravila v drugi lekarni. Zaviranje in onemogočanje delovanja koncesionarjev, ki je žal v prestolnici stalnica, bi se lahko izkazala za veliko pomanjkljivost, če bi dejansko uresničili težnje po samo enem ponudniku na enem večjem območju.« Opozorili so tudi na veliko odgovornost, ki jo imajo skrbniki občutljivih osebnih podatkov: »Vsi, ki dostopamo do sistema eZdravje, smo zavezani k varnosti. Protivirusne programe imamo nameščene, a kljub dodatni zaščiti se vdor v sistem lahko zgodi. Vsi uporabniki interneta smo ranljivi, zato moramo s podatki ravnati še kako previdno.« Primer Lekarne Ljubljana sicer še zdaleč ni prvi primer, ko je bilo zaradi napada računalniškega virusa onemogočeno delovanje kake organizacije ali podjetja. Spomnimo, virus WannaCry je pred dvema letoma onesposobil več sto podjetij in organizacij po svetu, med drugim tudi številne britanske bolnišnice, ki jim je prizadejal večmilijonsko škodo.