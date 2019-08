Tožilstvo je proti Atambajevu vložilo obtožbo zaradi nezakonitega kupovanja zemljišč in korupcije. Atambajev, ki obtožbe zavrača, je v zadnjih tednih na svojem posestvu blizu prestolnice Biškek zbral svoje podpornike in okrepil varovanje.

Potem ko so mu poslanci junija zaradi obtožb odvzeli imuniteto, je napovedal, da se bo do konca boril proti obtožbam, administracijo sedanjega predsednika države Sorunbaja Šenbekova pa je označil za mafijski klan.

Iz kirgiškega nacionalnega varnostnega odbora (GKNB) so sporočili, da posebne enote sodelujejo v operaciji za pridržanje Atambajeva. Dodali so, da so oboroženi samo z gumijastimi naboji.

Na posnetkih, ki jih je s posestva na Facebooku objavil novinar Mirbek Aitikejev, je videti, kako Atambajev na dvorišču svojega ograjenega posestva pozdravlja podpornike, ko je slišati strele, ljudje pa začnejo kričati in bežati. Na posnetkih je videti tudi več ranjenih ter oborožene zamaskirane ljudi v vojaških maskirnih uniformah, kako tečejo skozi vhod na posestvo.

Atambajev je bil predsednik Kirgizistana od decembra 2011 do novembra 2017.