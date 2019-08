Iniciativa prosilcev za azil Boj za svobodo (La Lutte de la Liberte) je v torek namreč opozorila na po njihovih besedah nevzdržne razmere v azilnem domu. Opozorili so na dolgotrajne postopke za pridobitev azila in dovoljenj za delo, prenatrpanost azilnega doma v Ljubljani ter pomanjkljivo zdravniško oskrbo.

Izpostavili so tudi domnevno neprimeren odnos nekaterih varnostnikov do uporabnikov azilnega doma in izrazili sum, da se v azilnem domu dogaja organizirano tihotapljenje prosilcev, pri čemer naj bi sodelovali nekateri varnostniki.

Sum koruptivnega dejanja varnostnikov je eden od prosilcev za azil tudi naznanil vodstvu azilnega doma, to pa je o tem obvestilo organe pregona. Policija zoper več fizičnih oseb vodi predkazenski postopek.