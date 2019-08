Letos mesto Velenje praznuje 60 let, Pikin festival pa 30, zato bo mesto zažarelo v najbolj pisanih barvah otroškega veselja, ustvarjalnosti in zabave. Množice radovednih in živahnih glav, ki se z najbolj pogumno, razigrano in domiselno devetletno deklico Piko vsako leto znova podajo na nadvse razgibana, zanimiva in igriva nepozabna doživetja prizorišča festivala, se bodo letos srečevale v Rdeči dvorani, na mestnem otroškem igrišču in Titovem trgu.

Rdeča dvorana se bo v času festivala prelevila v veliko Pikino hišo presenečenj. »Z vsemi čuti bomo otroci odkrivali senzorično in zgodb polno Pikino podstrešje, manjkalo ne bo niti gibalnih in ustvarjalnih vsebin. Otroško igrišče bo živelo v utripu umetniških četrti in različnih Pikinih igral, Titov trg pa bo postal središče ulične zabave. Manjkali ne bodo niti interaktivni zabavni kotički in poligoni, hišica na drevesu, »prevoznik« V-ban, žive lutke, Pikina pošta in še kaj,« našteva Barbara Pokorny, direktorica javnega zavoda Festival Velenje, ki Pikin festival pripravlja pod pokroviteljstvom Mestne občine Velenje skupaj s številnimi soorganizatorji in partnerji. Prizorišča po vsem mestu bodo v septembru ponudila na ogled več kot 10 Pikinih razstav, med katerimi bo posebno mesto pripadlo velikim in malim otrokom dobro poznane Jelke Reichman, ki se bo z nepozabnimi ilustracijami predstavljala v Galeriji Velenje in na letošnjem festivalu postala tudi zlata Pikina ambasadorka. Pika pa bo tudi letos priredila dobrodelno akcijo Novo sonce – Pika pomaga. »V 'hranilniku' v Rdeči dvorani bomo zbirali sredstva, s katerimi bomo razveselili otroke v bolnišnicah z obiskom Pike in njenih prijateljev,« še pove Pokornyjeva. Ob letošnjem jubileju pa bodo dodali še eno novo, zelo dragoceno in prav posebno novost, ki so jo poimenovali 30 za 30 – tridesetim Pikinim sovrstnikom iz socialno ogroženih družin v občini Velenje bodo v šolskem letu 2019/2020 omogočili obiskovanje zunajšolskih dejavnosti, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti.

Festival bodo slovesno odprli v ponedeljek, 9. septembra, ob 17. uri na Titovem trgu.