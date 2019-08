Janez Sušnik, predsednik Zdus: Nimam ambicije, da bi bil predsednik v nedogled

Na predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janeza Sušnika leti vse več očitkov glede avtoritarnega vodenja, ki povzroča razprtije in zmanjšuje ugled organizacije z okoli 200.000 člani. Upravni odbor ZDUS je sredi maja sprejel sklep, da Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev, ki vključuje okoli 20.000 članov, ni včlanjena v ZDUS, in ji onemogočil, da bi njeni člani sodelovali na junijskih volitvah. Ob tem so se vrstili očitki, da je Sušnik pravilnik o volitvah, na katerih je bil junija potrjen za nov štiriletni mandat, prilagodil sebi v prid. Za piko na i je ZDUS sprejel še odločitev, da ne bo podprl društev upokojencev, ki bodo oktobra sodelovala na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki ga soorganizira ljubljanska mestna zveza.