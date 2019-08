Čeprav so nogometaši Olimpije končali evropske nastope za letos, jih je 10.000 gledalcev po koncu tekme nagradilo z aplavzom in vzkliki podpore. Ljubljančani so navdušili s pristopom in bojevitostjo, ki je bila v skladu z napovedmi, da bodo šli na glavo, medtem ko tehnična in taktična izvedba nista bili na tako visoki ravni kot na prejšnjih tekmah. Čeprav je tekmo s svojimi odločitvami zaznamoval slovaški sodnik Filip Glova, ki se je v prvem polčasu povsem izgubil in v 38. minuti (pre)strogo z drugim rumenim kartonom izključil krilnega napadalca Olimpije Endrija Cekicija, je bil Malatyaspor v seštevku boljši, bolj drzen in pametnejši.

Olimpija v napad na naslov državnega prvaka »Težko je karkoli povedati po takšni tekmi. Najhuje je prejeti rdeči karton, saj si nato prisiljen v branjenje in skušaš nekaj narediti iz protinapada. Vse skupaj je še težje, ker je tekmec kakovosten in zna igrati ter le čakaš, kdaj boš prejel gol. Bili smo kaznovani za majhno nezbranost ob dobrem predložku z boka,« je pojasnjeval vidno razočarani trener Olimpije Safet Hadžić. Dodal je, da se je bilo težje braniti z igralcem manj proti Malatyasporu kot na derbiju proti Mariboru, ker so Turki pač kakovostnejši in hitrejši. Ljubljančani so v tekmo vstopili preveč nesproščeni. Nikakor jim ni uspelo realizirati načrta, da bi tekmecu skrili žogo in s tem igralce naredili živčne, ker bi morali teči brez žoge. A v nogometu je običajno tako, da ritem tekme narekuje ekipa, ki je kakovostnejša. Ritem so z ostrino narekovali bojeviti Turki, ki so izkoriščali premoč v telesni višini in moči, v finišu tekme pa poskrbeli za dodano vrednost še rezervisti s klopi z obilo tehničnega znanja. To je najbolje demonstriral zvezdnik in turški reprezentant Gokhan Tore, podajalec za zmagoviti gol Severnega Makedonca Edisa Jahovića, ki je po zadetku in zmagi nešportno izzival ljubljanske navijače. Ti so v finišu tekme poskrbeli, da bo Olimpija kaznovana zaradi metanja predmetov na igrišče in rasističnih vzklikov vratarju gostov Farnolleju. Po tekmi je bilo najtežje Cekiciju, ki si je z dvema nespametnima prekrškoma na sredini igrišča prislužil dva rumena kartona, in Vukušiću za zapravljeno priložnost tekme sredi drugega polčasa, ko je streljal z glavo, a je vratar Farnolle strel čudežno ubranil. Olimpija se bo zdaj usmerila v državno prvenstvo in slovenski pokal. Vprašanje je, s kakšno zasedbo bo nadaljevala sezono, saj se tuji klubi zanimajo za Bagnacka, Savića, Suljića (zaradi poškodbe stegenske mišice bo počival), Tomića, Maksimenka… »Zdaj je naš cilj osvojitev naslova državnega prvaka. Obenem bomo skušali igrati lepo, da bodo uživali tudi gledalci,« je pogled v prihodnost usmeril Hadžić, ki pravi, da se ne ukvarja s tem, kaj se dogaja z morebitno prodajo kluba. »Komunikacije o tem ni nobene. Mi se pogovarjamo o nogometu, ostalo nas ne zanima,« je pristavil Hadžić.

Za napredovanje Domžal zmanjkala poteza več Čeprav so še drugo leto zapored izpadli v drugem predkrogu lige Evropa, so se Domžalčani na obeh tekmah proti Malmöju pokazali v pozitivni luči. Nogometaši trenerja Simona Rožmana so bili v nasprotju s pričakovanji enakovreden tekmec vodilnemu moštvu švedske lige, a so priložnost za nadaljevanje evropske odisejade nemara zapravili na prvem obračunu, ko je bil Malmö zrel za poraz. »Igralci so igrali po najboljših močeh, kar je tudi bil naš cilj. Če želiš preskočiti oviro na tej ravni tekmovanja, potrebuješ nekaj več. Neki presežek oziroma potezo več, kar pa nam žal ni uspelo. Vseeno menim, da smo dobro predstavljali Domžale in slovenski nogomet. Kar težko verjamem, koliko energije in napora je tekmec vložil, da nas je premagal,« je po porazu z 2:3 in izpadu s skupnim izidom 4:5 dejal Simon Rožman. V peklenskem vzdušju, za katerega so na stadionu poskrbeli navijači Malmöja, se je sicer izvrstno znašel Sven Karić. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Amirja Karića je bil med najbolj opaznimi igralci svojega moštva, izvrstno predstavo pa kronal tudi z atraktivnim zadetkom za 2:2. »Tekma je bila vrhunska, a na koncu se nam žal ni izšlo,« je bil kratek Sven Karić, prepričan, da jih je napredovanja stal manj odločen drugi polčas, v katerem so na sredini igrišča prepustili iniciativo gostiteljem.

Olimpija – Yeni Malatyaspor 0:1 (0:1) Povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo Evropa. V tretji krog Malatyaspor s skupnim izidom 3:2. Strelec: 0:1 Jahović (77). Stadion Stožice, gledalcev 10.000, sodnik: Glova (Slovaška) – 4, rumeni kartoni: Cekici, Samardžić, Vidmar, Valenčič; Kas, Akbas, Yildiram, Fofana, Farnolle Tozlu, rdeči karton: Cekici (38, drugi rumeni karton). Olimpija: Vidmar 6, Boakye 6, Samardžić 6, Bagnack 6, Jurčević 6, Suljić – (od 16. Menalo 6), Tomić 6, Putinčanin 6 (od 87. Brkić –), Savić 5,5 (od 67. Valenčič 5,5), Vukušić 6, Cekici 5, trener: Hadžić 6. Yeni Malatyaspor: Farnolle 6,5, Cheabake 6, Mina 6,5, Akbas 6, Kas 5,5 (od 69. Tozlu 6), Yildiram 6 (od 60. Guilherme 6), Cagiran 6, Yalcin 6, Koulossa 6,5, Fofana 6(od 60. Tore 7), Jahović 7, trener: Yalcin 6,5. Igralec tekme: Gokhan Tore (Malatyaspor). Streli v okvir gola: 3:6, streli mimo gola: 2:8, koti: 6:5, prekrški: 20:19, nedovoljeni položaji: 1:4, posest žoge (v odstotkih): 47:53.