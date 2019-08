Z današnjim popoldanskim kriterijem v Šenčurju in dvodnevnim kolesarskim praznikom v soboto in nedeljo v Kranju, pa tudi z 51. mednarodno veliko nagrado Kranja, je pred kolesarji slovenskih klubov eden od vrhuncev sezone. Na domačih cestah imajo kolesarji članskih kategorij zgolj 15 tekmovalnih dni, od tega jih pet pripada etapni dirki po Sloveniji. Vsak tekmovalni dan je torej za domačo raven pravo bogastvo. Organizatorji, ki dirk nimajo v mednarodnem koledarju, se po svojih močeh trudijo narediti spektakel, ki bi pritegnil občinstvo.

V Šenčurju so se ob današnji 20. VN Šenčurja, ki jo posvečajo pred leti tragično preminulemu olimpijcu Bojanu Udoviču, odločili za posebno zvrst kriterijske krožne dirke s kvalifikacijami, kjer napreduje najhitrejši vsakega kroga. V Kranju se je že uveljavil atraktivni nočni kriterij pod žarometi, ki bo jutri zvečer tudi letos štel za naslove državnih prvakov. Mednarodna 51. VN Kranja (157 km) ima sloves najstarejše slovenske klasike in je najuglednejša enodnevna dirka v mednarodnem koledarju. Štiri so v Sloveniji, vse kategorije UCI-2. Žal natrpan mednarodni koledar ne omogoča nastopa velikih zvezdnikov, vsekakor pa je organizacijski direktor Matjaž Zevnik privabil dvajset močnih ekip iz osmih držav. Po imenih bi se moralo ključno dogajanje vrteti okoli nosilcev domačih ekip. V ekipi Adria Mobil sta to Marko Kump in Gašper Katrašnik, pri ekipi Ljubljana Gusto Rok Korošec in Avstralec Ben Hill, pri domačem KK Kranj pa stavijo na Jaka Primožiča in Nika Čemažarja. Po dosežkih kariere sta prva zvezdnika Jani Brajkovič, ki bo preostanek sezone vozil v dresu KK Bled, in italijanski veteran Davide Rebellin. Tekmovalni krog (12,1 km) je zelo selektiven, skoraj vedno odloča konec na Jelenovem klancu.

Po francoskem Touru za velik del svetovne elite ne bo počitka. Del v soboto nastopa na klasiki v baskovskem San Sebastianu, del začenja sedemdnevno dirko po Poljski. Obe sta del niza svetovne serije World Tour. Počitka ni niti za Mateja Mohoriča in Jana Tratnika. »Nikoli ne bom pozabil pobega na Elizejskih poljanah. Imel sem kurjo polt in solze v očeh,« se Jan Tratnik spominja čustev zadnjega dne Toura. »Upam, da se tudi rane dobro zacelijo, saj zadnje dni Toura ni bilo prav nič prijetno,« je neusmiljen ritem profesionalnega tekmovalnega koledarja opisal Tratnik, ki bo na Poljskem v vlogi pomočnika. Tudi za drugega kapetana ekipe Mateja Mohoriča. V dresu ekipe Bahrain Merida bosta zraven tudi državni prvak Domen Novak in Luka Pibernik, v sprintu prvih dni bo priložnost iskal Luka Mezgec (Mitchelton Scott) in v skupnem seštevku Simon Špilak (Katjuša).

Grega Bole (Bahrain Merida), Jan Polanc in Tadej Pogačar (oba UAE) bodo jutri na startu 39. klasike v San Sebastianu, ki po profilu 227 kilometrov dolge trase velja za eno najtežjih. V ekipi Bahrain Merida ob Boletu nimajo izrazitega liderja, Polanc in drugi najmlajši v konkurenci, Pogačar, za katerega bo to druga najdaljša dirka kariere, bosta podrejena predvsem Ircu Danu Martinu. S štartno številko ena bo zraven junak Toura Julian Alaphilippe in za Ineos zmagovalec Toura, Kolumbijec Egan Bernal.