Šesti Fotopub do nedelje v Novem mestu gosti 27 umetnikov in kuratorjev iz desetih evropskih držav, ZDA in Kitajske. Avtorji tudi letos svoje delo predstavljajo v nekonvencionalnih ali zapuščenih prostorih mestnega jedra, novomeške ulice in zelenice pa so prostor performansov in instalacij.

Festival je v sredo zvečer odprla skupinska razstava 1999 – The Oracle Told Me I'd Fall in Love with the One v praznem bazenu OŠ Grm. Ukvarja se s predstavitvijo dveh povsem neodvisnih dogodkov, Natovega bombardiranja Beograda in svetovne premiere filma Matrica, od koder je tudi citat v naslovu razstave. Zgodila sta se v istem tednu leta 1999. »Želela sem ju povezati v isti kontekst in pokazati, da je tudi v politiki, vsakdanjem življenju ali v katerem koli kontekstu mnogo stvari odvisnih od tega, v kaj mi verjamemo ali mislimo, da je resnično, ni pa nujno, da tako v resnici tudi je,« pojasnjuje kuratorica razstave Natalija Paunić iz Srbije.

Kot festivalsko novost izvršni direktor festivala Tadej Vindiš izpostavlja program Fotopub Repete, v okviru katerega se predstavljajo štirje povratniki. »Vedno smo namreč delali z mladimi ustvarjalci, ki so bili na začetkih svoje kariere in so bili praviloma soavtorji skupinskih razstav. Letos smo se odločili pogledati, v kolikšni meri se je njihovo ustvarjanje razvilo v nekem dvoletnem, triletnem obdobju.«

Najprej digitalna osama, nato razgaljenost Eden od njih je Britanec Mark Farid, ki se predstavlja z razstavo Poisonous Antidote. Obiskovalce razstave v enem od praznih prostorov na Glavnem trgu popelje v svojo intimo, način razmišljanja in življenja skozi svoja SMS-sporočila, službeno in zasebno elektronsko pošto, telefonske klice, objave na twitterju in instagramu, fotografije, spletna iskanja, skratka njegov osebni digitalni odtis, nastal septembra 2016. »Nekako sem se čutil prisiljenega biti tisti mesec izjemno družaben, ogromno sem se družil s starši, prijatelji. Posledično sem bil zelo srečen. Želel sem ugotoviti, kako bo vplivalo name, če ne bom imel nikakršne digitalne zasebnosti. Na moje presenečenje so bile posledice precej pozitivne. Drugo vprašanje pa je, kako nekdo kot gledalec gleda na to. Toda dejstvo je, da digitalno zasebnost vendarle potrebujemo.« Njegov eksperiment sovpada z uvedbo zakona v Veliki Britaniji, ki organom pregona brez dovoljenj sodišča omogoča nadzor posameznika. Razstava v Novem mestu je drugi del njegovega osebnega projekta. V prvem delu se je povsem odpovedal telefonu in računalniku ter posledično stiku z vsemi bližnjimi. Od oktobra 2015 do aprila 2016 je živel v popolni »tehnološki« izolaciji. »In bilo je grozljivo,« pravi. Povratnik izpred dveh let je tudi nizozemski avtor Thomas Kuijpers, ki je za nekaj dni oživil propadli objekt nekdanjega hotela Kandija oziroma Windischer. V stavbi je leta 1920 z likovno razstavo, literarnimi in glasbenimi prireditvami vzniknila znamenita novomeška pomlad, Kuijpers pa je zapuščene prostore izkoristil za zgodbo ameriškega World Trade Centra (WTC). Na razstavi z naslovom When the Twins Were Still Beautiful (Ko sta bila dvojčka še lepa) je na ogled okoli 600 fotografij, koledarjev, plakatov, skodelic, otroških iger, majic, nogavic, videokaset in drugih predmetov s podobo ameriških dvojčkov WTC pred njunim tragičnim koncem leta 2001.

Prevlada nad medijsko vsiljeno podobo Vse se je začelo s preprosto sliko stolpov WTC, ki jo je zagledal v neki trgovinici, pravi. »Ko sta se stolpa zrušila, sem imel 15 let in tisti posnetek je bil moj prvi stik s stolpoma. Toda v trenutku njunega 'padca' sta postala del življenja vsakega izmed nas. Ta podoba porušenih stolpov je bila v mojem spominu tudi edina podoba dvojčkov. Dokler nisem zagledal te slike in spoznal, da je bila v svetu pred njunim porušenjem prisotna čisto neka druga podoba. Tako me je povsem fasciniralo, kako neka čisto navadna, celo malo grda in kičasta slika prevlada nad izjemno močno podobo nekega trenutka, ki so nam jo vsilili mediji,« pojasnjuje Kuijpers. Predmete s podobo WTC pred letom 2001 zbira že šest let. Med razstavljenimi predmeti je tudi računalniška igra simulator letenja iz leta 1988. »Doživite pravo avanturo s poletom med stolpoma WTC,« je med drugim zapisano na embalaži.