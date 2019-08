Star sem komaj sedemdeset let

Verjetno se lahko samo bralci Dnevnika, ki so stari toliko kot jaz ali pa še starejši, spomnijo pesmi, ki jo je pel sijajni Ivo Robić (mnogi med mlajšimi bralci komaj vedo, kdo je bil ta moj soimenjak), katere refren pravi »sedamnaest ti je godina tek« (Stara si komaj sedemnajst let). Te pesmi sem se pred nekaj dnevi spomnil, ko sem dopolnil 70 let, a sem besedilo refrena malce, pomen pa precej predrugačil, tako da sem spremenil sedemnajst v sedemdeset.