Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru občasno zapirajo predora Golo Rebro in Pletovarje, kjer je nastalo območje 10-kilometrskih zastojev. Vozniki v zastoju čakajo okoli 30 minut, še piše na portalu Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Pred Slovenskimi Konjicami je nastal kilometrski zastoj proti Ljubljani.

Zaradi okvare vozila je zaprt del počasnega pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoj pa je nastal tudi na regionalni cesti od Vrhnike proti Brezovici. Zastoj je tudi na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu.

Zaradi povečanega prometa proti morju je tri kilometre dolg zastoj tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški.

Povečana čakalna doba pa je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Na Gruškovju vozniki na vstop v državo čakajo do ene ure, na izstop pa do dve uri, na mejnem prehodu Dragonja vozniki na vstop v državo čakajo okoli ene ure in 15 minut. V Metliki vozniki na vstop v državo čakajo 30 minut, na izstop pa 50 minut. Na mejnih prehodih Obrežje in Jelšane vozniki na izstop iz države čakajo do pol ure, še poroča prometnoinformacijski center.