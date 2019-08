»Kje je začetek? Tamle, kjer je trikotnik. Torej, hitro do tja in potem iskat prvo kontrolno točko. Nato lepo po vrsti do dvajsete. Nemogoče je, da bi se izgubili, vse točke so znotraj ograje vojašnice,« je Andrej Cimerman, štabni vodnik in inštruktor na šoli za podčastnike, natresel še nekaj navodil, preden se je prva trojica otrok podala v raziskovanje območja novomeške vojašnice. Nato z zamikom še druge ekipe otrok, babic, dedkov, staršev, ki so se dogodka udeležili prek počitniških medgeneracijskih delavnic Društva upokojencev Novo mesto.

Izjemna kombinacija gibanja in razmišljanja

Da bi kakšnih petnajst otrok in deset odraslih čim bolje spoznalo športno orientacijo, jim je Cimerman po različnih koncih vojašnice, na travnikih, pod drevesi, na športnem igrišču, ob vogalih stavb, postavil dvajset kontrolnih točk z zastavicami in čitalniki čipov. Vsaka skupina, opremljena s kompasom in karto z vrisanimi kontrolnimi točkami ter kratkimi opisi, se je na vsaki kontrolni točki »potrdila« s čipom. Od prve do zadnje točke je bila pot dolga slabe tri kilometre. Če kakšno točko iščeš na nepravem kraju ali pa jo pozabiš »potrditi« in se moraš vrniti do nje, se pot kaj hitro podaljša.

Športna orientacija je izjemna kombinacija športa in miselnosti, gibanja v naravi, orientacije, branja zemljevidov, odločanja in presojanja, po kateri poti do naslednje točke. Tako na koncu sploh ni njuno, da zmagajo tisti, ki so najhitrejši v nogah, pojasni Cimerman. »Bolj do izraza pridejo tisti, ki znajo dobro in hitro razmišljati, brati zemljevid, izbirati dobro pot, se hitro odločati. Biti mora prava kombinacija hitrosti in modrosti. To je za miselni proces eden najboljših športov, ki se odvija praviloma v naravi, lahko ga pripraviš kjer koli, v gozdu, mestnem parku, na domačem vrtu.«