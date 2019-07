Na območju Mestne občine Ljubljana imajo vozniki električnih avtomobilov in uporabniki sistema deljenja avtomobila (Avant2Go) na voljo vedno več parkirnih mest, ki so namenjena le njim. A ker je predvsem v središču mesta razpoložljiv prostor za parkiranje omejen, občina parkirna mesta za takšna vozila ponekod ureja tam, kjer so bila nekoč običajna parkirna mesta.

Po podatkih občine je na javnih površinah trenutno sicer 307 parkirnih mest namenjenih invalidom. Pred časom so se na občini pohvalili, da so v letu 2017 na javnih površinah na novo uredili sedem parkirnih prostorov za invalide, leta 2018 pa še 15. Vendar številke kažejo, da so v zadnjih letih na občini precej parkirnih prostorov za invalide tudi ukinili. Po podatkih občine je bilo namreč leta 2015 na javnih površinah invalidom namenjenih 306 parkirnih prostorov, torej le eden manj, kot jih je trenutno.

Predsednica Društva invalidov Ljubljana Vič - Rudnik Ljudmila Vöröš je opozorila na dodaten problem, da zaradi te nove ponudbe ponekod invalidi izgubljajo njim namenjene parkirne prostore. Pojasnila je, da s širjenjem infrastrukture za voznike električnih vozil in uporabnike sistema Avant2Go ne bi bilo nič narobe, »če se ta ne bi ustvarjala na parkirnih mestih, nekoč predvidenih in označenih za invalide«.

Namesto Avant2go predlagal mesta za kratkotrajno parkiranje

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet pravijo, da le redko dobijo pripombe zaradi širjenja infrastrukture za električna vozila in Avant2Go. A pripombe vendarle so. Na portalu za pobude občanov sta se v dobrem mesecu oglasila dva občana. Enega je motilo favoriziranje električnih vozil s povečevanjem števila parkirnih mest zanje na račun običajnih parkirnih mest. Drugi pa je opazil, da so bila neko soboto vsa tri parkirna mesta za Avant2Go zaparkirana s temi vozili in da jih torej nihče ni uporabljal. Predlagal je, naj občina te prostore raje preuredi v območja za kratkotrajno (15-minutno) parkiranje. »Tako bodo ljudje parkirali na kratko, naložili avto s sadjem in zelenjavo in odpeljali. Tako bo parkirišče optimalno izkoriščeno in bomo imeli od tega korist vsi,« je prepričan občan.

Na občini so pojasnili, da se pri odločanju, kje parkirna mesta nameniti souporabi vozil ali električnim polnilnicam, odločajo glede na potrebe uporabnikov. Pri vprašanju parkirnih mest za souporabo vozil pa so poudarili, da je spodbujanje te storitve ena od poti k uresničevanju cilja prometne politike zmanjšanja števila vozil v mestu. »Vse mednarodne študije kažejo, da eno vozilo sistema souporabe vozil nadomesti 10 osebnih vozil,« so poudarili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, kjer bodo tudi v bodoče podpirali širjenje sistema Avant2Go.