Indijska družina je dopustovala v hotelskem resortu okrožja Sukawati na Baliju. Ob odhodu je osebje hotela ugotovilo, da v sobah pogrešajo nekaj predmetov, na kar so poklicali policijo. Ta je odkrito tudi posnela, video pa je hitro zaokrožil po spletu.

Na posnetku lahko vidimo, kako so zaposleni v hotelu s pomočjo policistov prestregli skupino turistov. Po tem, ko jih je policija pregledala, je v njihovi prtljagi odkrila predmete (med njimi brisače, sušilec za lase, košare, obešalnike, posodice z milo in druge pripomočke), ki so jih odtujili iz hotela. Eden izmed turistov je pregled komentiral z besedami, da se jim mudi na letalo, medtem ko je druga turistka vztrajala, da lahko ukradeno plačajo.

»Razložite to,« je komentiral zaposleni v hotelu, medtem ko je iz torbe vlekel ukradene stvari. Medtem ko so se turisti poskušali opravičiti, jim je odgovarjal: »Nehajte. Ne gre za denar - vem, da imate veliko denarja. To je nespoštovanje. Pridete na Bali in kradete brez kakršnegakoli spoštovanja.«

Okrožna policija je kasneje na družabnem omrežju facebook objavila fotografije ukradenih predmetov in dopisala, da turistom zaenkrat ne grozi obtožnica. »Gost je priznal svojo napako in se opravičil, vrnil je ukradene predmete in kompenziral tiste, ki jih nismo našli,« so zapisali.