Kitajska na Hrvaško po afriškem receptu

Na Hrvaškem je že drugi velik projekt dobilo kitajsko podjetje. Po gradnji mostu na Pelješac so Kitajci zmagali na razpisu za rekonstrukcijo obstoječe železniške proge in gradnjo drugega tira med Križevci in hrvaško-madžarsko mejo. Posel je vreden 325 milijonov evrov. Kitajci se pripravljajo na še en velik razpis.