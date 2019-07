Zmaga mladega kolumbijskega kolesarskega zvezdnika Egana Bernala in tudi drugo mesto lanskega zmagovalca Gerainta Thomasa je nadaljevanje prevlade britanske ekipe na najpomembnejši etapni dirki na svetu. Le v imenu se je Sky zamenjal z Ineos. Zmagali so na sedmih od zadnjih osmih izvedb dirke Tour de France. Gre za prevlado, ki v elitnih klubskih tekmovanjih na svetovni ravni skoraj nima primerjave. Le leta 2014 se jim je zalomilo, ko je v rumeni majici v Parizu slavil Italijan Vincenzo Nibali (Astana). Chris Froome, serijski zmagovalec v letih od 2013 do 2017, si je pred letošnjo dirko polomil kosti in odpovedal nastop.

Kako uspeva ekipi, ki jo kot menedžer vodi Dave Brailsford, nekdanji trener pri britanski kolesarski zvezi? Z Bradom Wigginsom, Chrisom Froomom in Geraintom Thomasom so s sodobnim pristopom in dodelanimi pripravami športnikov našli šampione za tritedensko dirko. Nihče od njih dve, tri leta pred zmago ni spadal v krog potencialnih kandidatov. Ekipa velja za inovatorja sodobnih pristopov, med drugim uporabe merilnikov moči. Vedno so prišli na Tour z dodelano in dobro domišljeno taktiko in z le enim ciljem – skupno zmago. Konkurenco so vedno lomili z najmočnejšo spremljevalno ekipo pomočnikov. To jim omogoča visok proračun. Iz tega modela zmag letošnja rumena majica malce izstopa. Bernala so kupili in ga z letno plačo milijon in pol pripravljali za prihodnost, ki pa se je izkazala za sedanjost.

Ekipa Sky oziroma Ineos je ena redkih v svetu profesionalnega kolesarstva, v finance katere je zaradi britanske davčne zakonodaje mogoč javni vpogled. Leto 2018 je bilo za Sky rekordno, proračun kluba je poskočil za desetino in dosegel 41 milijonov evrov. S tem so bili najbogatejša ekipa v elitni diviziji World Toura. Leta 2012, ko so prvič slavili z Bradom Wigginsom, se je proračun Skya prvič dvignil nad 20 milijonov in se je v tej dobi povečal za neverjetnih sto odstotkov. Iz naslova glavnega sponzorstva je ekipa lani dobila 72 odstotkov denarja. 20 odstotkov so prispevali drugi pokrovitelji in opremljevalci, preostalo so drugi prihodki. Le majhen del proračuna predstavljajo nagrade s kolesarskih dirk. V ekipi delajo tudi Slovenci: maserja David Rožman in Marko Džalo ter mehanik Igor Turk. V preteklih letih jih je bilo še več, a so večinoma prestopili h konkurenčni ekipi Bahrain Merida.

Vlaganje v kolesarstvo je širitev dobrega glasu o multinacionalki

Ekipa je bila letos na razpotju. Ko je ameriški telekomunikacijski konglomerat Comcast lani prevzel Sky, se je kot sponzor umaknil in bilo je veliko bojazni, da je konec s podporo kolesarstvu. Kljub visokemu proračunu so kot po čudežu hitro našli zamenjavo in aprila že spremenili vizualno podobo. Ekipo je kupilo britansko petrokemično podjetje. Projekt je vodil ustanovitelj in predsednik podjetja Ineos Jim Ratcliffe kot osebni projekt in ga očitno ne namerava upravljati kot korporativno blagovno znamko. Ineos ni potrošniška blagovna znamka, ki bi jo tržili v Veliki Britaniji. Ni kot Jumbo, Bora, Quick.step, EF Education First, Alpecin, kot so imena ekip z vrha najuspešnejših na Touru. Sponzorstvo je bolj projekt športnega fanatika, tretjega najbogatejšega Britanca.

Vlaganje v kolesarstvo je zagotovo globlje mišljeno kot ustvarjanje dobrega glasu o multinacionalki, ki prihaja iz okolju neprijazne naftne industrije. Ineos ima dovoljenje tudi za fracking, okolju sporno črpanje plina in nafte. Ob spremembi imena so bili pred dirko aprila v Yorkshiru, kjer je ekipa prvič nastopila z novim imenom, napovedani številni protesti okoljevarstvenikov. Tudi zapore cest med dirko. Virtualne napovedi na družbenih omrežjih o protestih na cestah, kjer bo letošnje svetovno prvenstvo, so se izjalovile. Ljubezen do kolesarstva je bila očitno močnejša. Tudi na Touru so bili navijači do britanske ekipe prijaznejši kot pretekla leta.