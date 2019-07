Sredi glavne turistične sezone se je ponovno izkazalo, da slovenska Obala ne premore varnega vodnega vira. Kot še opozarja Gašpar Gašpar Mišič, direktor Okolja Piran, si država tega ne bi smela privoščiti. »Slovenija naj bi veljala za najbolj vodnato državo v Evropi, vprašanje pa je, kaj gostom, ki nas obiščejo, z omejitvijo porabe dejansko sporočamo,« meni Mišič in opozarja, da se brez vode ne moremo iti kvalitetnega turizma.

Zunanje prhe na portoroški plaži so že zaprte, odprte ostajajo samo tiste v sanitarijah. »Ne moremo iti v tako skrajne ukrepe, da bi gostom oziroma kopalcem vzeli vso vodo,« pravi Mišič in omeni, da so prhe v sanitarijah na portoroški plaže opremljene z varčnim ventilom. »Prav tako si ne moremo privoščiti, da ne bi prali piranskih ulic v času glavne sezone. Seveda bomo pranje omejili in jih čistili le po potrebi. V dogovoru s piranskimi gasilci pa bomo tudi preverili, kako daleč od vodnjaka na Trgu prvega maja, od koder zajemamo velik del vode za čiščenje ulic, lahko pridemo z gasilnimi cevmi,« je še povedal in omenil problem Gregorčičeve ulice v Piranu, kjer je največ gostinskih lokalov. Prav tako bodo še naprej zalivali, seveda omejeno, travne površine, saj ne želijo, da bi bila trava v turističnem mestu zažgana, vrtnice in druge cvetoče grmovnice pa posušene.

Hotelske plaže že obveščajo goste

Omejitev porabe vode ne gre na roke niti turističnim delavcem in hotelirjem. Kot je povedal Aleksander Pinter, namestnik direktorja Eurotas Hoteli, se zavedajo, da je ekološka zavest izrednega pomena, ne samo v sušnem obdobju. »Prav zato goste redno pozivamo k razumni porabi vode, glede na trenutno situacijo pa je prha na plaži pred Hotelom Piran zaprta,« pove Pinter in zagotavlja, da zaradi tega gostje pri njih niso prikrajšani za pravo poletno izkušnjo. »Večinoma gre seveda za goste hotela, ki uporabljajo kopalnice v sklopu nastanitve, gostom pa je na voljo tudi alternativa v prostorih našega Aromaterapija Butika.« Prav tako so zaprte prhe na plažah na Punti ter v Fornačah.

Podobno je v Portorožu, kjer je na obeh hotelskih plažah – štirizvezdnični Meduzi in Meduzi Exclusive s petimi zvezdicami – odprta le po ena prha. Lana Švab iz hotelov LifeClass Portorož je ob tem povedala, da odzivov gostov na zaprtje še ne opažajo, so pa tako na plaži kot v recepciji hotelov izobesili obvestila o omejitvi porabe vode v kar petih jezikih. »V začetku julija smo na internem e-portalu o stanju obvestili vseh naših 452 zaposlenih, prav tako so obvestila gostom s prošnjo po varčni porabi vode na recepcijah naših šestih hotelov ter na TV-zaslonih. Zalivanje zelenic in čiščenje z vodo v okolici hotelov smo omejili na dvakrat tedensko, nadzor nad vodo smo povečali tudi pri drugih delovnih procesih,« je še povedala Švabova. Prhe ob hotelskih bazenih tudi po navodilih zdravstvenega inšpektorja ostajajo odprte. »Še vedno je voda pitna v vsaki hotelski sobi. Smo pa v primeru, da bi postala oporečna, pripravljeni tudi na to, saj smo zagotovili zadostno količino vode v plastenkah za naše goste,« je še povedala Lana Švab.

In čeprav je turistična sezona na vrhuncu, zasedenost hotelov pa več kot 90-odstotna, predvsem domačini s strahom pričakujejo naslednje izredno vroče dni.