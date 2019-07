Pri Fini so zapisali, da spoštujejo svobodno mnenje vsakogar, a je treba to izraziti "v pravilnem kontekstu". Pri Fini dodajajo, da se morajo športniki vsake večje športne organizacije zavedati svoje odgovornosti, spoštovati pravila in tekmovanj ne smejo izrabljati za osebna stališča.

Sun Yang je osumljen, da je lani, ko ga je doma obiskala dopinška kontrola, razbil epruvete z odvzetimi vzorci, oziroma so to storili njegovi varnostniki. Sunovi odvetniki so nato zagovarjali dejanje, češ, da dokumenti niso potrdili avtentičnosti odjemalcev vzorcev.

Horton po v nedeljo po podelitvi kolajne ni želel stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra za skupinsko fotografiranje najboljših, pred tem je stopil z odra ob kitajski himni, prav tako pa se je od Suna odmaknil pri običajnem fotografiranju najboljših ob robu bazena. Ko se je vrnil v ogrevalni bazen, so ga plavalci nagradili z bučnim aplavzom, enako pa so nato storili v jedilnici v vasi športnikov, ko je po tekmi prišel na večerjo.

Pri Fini, kjer v skoraj letu dni niso rešili primera, kar je naletelo na buren odziv plavalcev, pa so bili zelo hitri z opominom za Hortona in naleteli na novo kritiko, saj je Fina dokazala, da se na težavne situacije lahko hitro odzove, a v primeru Suna Yanga tega ni znala. Plavalci opozarjajo na nepopravljivo škodo, če bo Kitajec kaznovan po septembrskem zaslišanju na športnem razsodišču v Lozani, saj bo v Gwangjuju bržkone večkrat stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Fina je plavalca, ki je bil v preteklosti že suspendiran zaradi zlorabe prepovedanih poživil, sprva celo oprostila z razlago, da natančnega poteka dogodkov ni moč rekonstruirati. Svetovna protidopinška agencija se je nato pritožila na Mednarodno športno razsodišče v Lozani.

Z opominom za Hortona je Fina verjetno želela preprečiti nadaljevanje protestnih akcij, saj bo Sun Yang že danes med kandidati za kolajno na tekmi na 200 m prosto.