Čeprav so se v zadnjih tednih pojavili namigi, da svojega nekdanjega igralca spet želi Barcelona oziroma da bi šel Neymar iz Pariza rad spet v Katalonijo, pa je zdaj v igro kot kaže vstopil še njen veliki tekmec. Po poročanju španskih časnikov Mundo Deportivo in As ter britanski The Independent, je madridski klub predlagal menjavo.

V Madridu so se pripravljeni odpovedati Garethu Baleu in za Neymarja, poleg igralske menjave, ponuditi še 90-milijonsko odškodnino. Valižan sicer ni najbolj navdušen nad selitvijo iz Madrida, zanj se zanimajo tudi klubi z Otoka, toda Tottenham, kjer je Bale začel športno pot, bi težko izpolnil njegove sedanje finančne zahteve.

Bale pa po drugi strani ni najbolje zapisan pri trenerju Zinedinu Zidanu, ki je v soboto javno dejal, da si želi čim prejšnjega odhoda Balea iz madridskega kluba. To bi po njegovem mnenju »bilo najbolje za vse«.

Mundo Deportivo pa dodaja, da je ponudba stara že dva tedna, vse pa je v rokah Neymarjevega agenta Pinija Zahavija.