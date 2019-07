Do sprejetja novega zakona so se lahko Danci ločili kar prek spletnega obrazca, ki so ga izpolnili. Z novim, aprilskim paketom zakonodajnih reform pa se je vlada odločila zaostriti pogoje ločitve in spodbujati obstanek družin in parov. Kar 68 od 98 lokalnih oblasti je ponudilo svetovanje za pare, ki se znajdejo v krizi, z namenom, da družine ostanejo skupaj, hkrati pa s tem privarčujejo veliko denarja.

Iniciativa, ki bi bila morda v nekaterih državah videna kot vmešavanje v osebne odločitve posameznikov, je bila s strani prebivalcev in politikov dobro sprejeta, nasprotovala ji je le majhna liberalna stranka.

Kljub tem da so Danci branilci družinskih pravic, saj imajo med drugim tam enoletno starševsko odsotnost in univerzalno javno varstvo za otroke, se je število razvez iz leta v leto večalo. Vladna trimesečna čakalna doba in tečaj »sodelovanja po razvezi«, ki poteka na spletu ali prek aplikacije, je namenjen tekočemu procesu ločevanja med pari in otroki, saj jim ta pomaga izboljšati komunikacijo. Tečaj med drugim ponuja konkretne rešitve za morebitne konflikte v postopku zakonske razveze, vključno s tem, kako obravnavati rojstnodnevne zabave in kako se pogovoriti z nekdanjim partnerjem, če je jezen, poroča Guardian.

»Gre za razumevanje sebe, odzive vaših otrok in starševsko sodelovanje ter shajanje tudi po ločitvi,« je povedal Gert Martin Hald, psiholog in profesor za javno zdravje na univerzi v Kopenhagnu. Dodal je, da tečaji pomagajo pri soočanju s stresom, anksioznostjo, depresijo in posledično zmanjšajo število odsotnih dni v službi.