Sun Yang je osumljen, da je lani doma v Zhejiangu, kjer ga je obiskala dopinška kontrola, razbil epruvete z odvzetimi vzorci, oziroma so to storili njegovi varnostniki. Sunovi odvetniki so nato zagovarjali dejanje, češ, da dokumenti niso potrdili avtentičnosti odjemalcev vzorcev.

Fina je plavalca, ki je bil v preteklosti že suspendiran zaradi zlorabe prepovedanih poživil, nato oprostila z razlago, da natančnega poteka dogodkov ni moč rekonstruirati. Svetovna protidopinška agencija se je nato pritožila na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, ki pa bo primer obravnavala šele septembra.

Za plavalce je nesprejemljivo, da se primer rešuje celo leto, oziroma da ni rešen vsaj do svetovnega prvenstva, saj bo škoda nepopravljiva, če bo Sun suspendiran naknadno. Zaradi vsega skupaj je pred tekmo na ogrevalnem bazenu že prihajalo do napetosti med Hortonom in Sunom, ki je na "črnem spisku" tudi pri drugih plavalcih.

Horton po v nedeljo po podelitvi kolajne ni želel stopiti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra za skupinsko fotografiranje najboljših, pred tem je stopil z odra ob kitajski himni, prav tako pa se je od Suna odmaknil pri običajnem fotografiranju najboljših ob robu bazena. Ko se je vrnil v ogrevalni bazen, so ga plavalci nagradili z bučnim aplavzom, enako pa so nato storili v jedilnici v vasi športnikov, ko je po tekmi prišel na večerjo.

Bržkone se obeta še nekaj protestnih akcij, saj se je Sun danes že uvrstil tudi v polfinale na 200 m prosto.