Dejstvo št. 1: NK Krško spoštuje pravno državo in deluje po zakonu in pravilih. Vsa finančna sredstva smo od Občine Krško pridobili po veljavni zakonodaji Republike Slovenije. Poslovanje vsakič lahko preverijo ustrezne finančne institucije.

Dejstvo št. 2: NK Krško se je, ko je bil objavljen razpis za sofinanciranje športa in uporabo športnih objektov v lasti Občine Krško za leto 2019, na razpis prijavil. Občina je v tem primeru, kot je nam znano, upoštevala vse veljavne postopke in podatke za vse prijavljene kandidate. Da s strani ND Posavje (Rok Zorko) novoustanovljenemu društvu NK Posavje Krško (Rok Zorko) za letošnje leto ni uspelo pridobiti pravice do sofinanciranja oziroma uporabe športnih igrišč, ni naš problem. Zakaj je do tega prišlo, je vprašanje, ki terja odgovor predvsem ali zgolj od upravljalcev omenjenega nogometnega društva.

Dejstvo št 3: NK Krško deluje vključevalno in ne izključevalno. Na tem mestu sporočamo tudi otrokom NK Posavje Krško, da imajo v Krškem možnost treningov, v času terminov otrok NK Krško – njihovih vrstnikov, pod vodstvom trenerjev NK Krško. NK Krško se zaveda, da otroci, željni igranja nogometa, ne smejo biti žrtev parcialnih interesov posameznikov, ki jih celo jemljejo za talce, ravno nasprotno – z vsemi sredstvi se bojujemo proti temu, kar smo večkrat v minulih mesecih tudi dokazali. Kolikor nam je znano, pa so se v NK Posavje Krško dogovorili za sodelovanje z NK Brežice – očitno so svoje delovanje prenesli v občino Brežice.

Dejstvo št. 4: Vodstvo NK Krško ve, da se posamezniki iz NK Posavje Krško trudijo uničiti odnose med otroki in starši, vodijo neprimeren način komuniciranja v javnosti, napadajo in žalijo NK Krško ter želijo s provokacijami destabilizirati vodstvo in nogometno šolo NK Krško.

Dejstvo št. 5: Za otroke gre? Mar res? Obžalujemo, da je novinar in avtor članka vprašal in poslušal samo eno plat zgodbe in ni niti vprašal niti se pozanimal o dogajanju na strani NK Krško. Tudi zato je bilo v članku zapisanih mnogo netočnosti. Za temi zapisi so jasna stališča iz ND Posavje. S takšnimi objavami je Rok Zorko z ožjo ekipo ugrabil pozornost javnosti z izpostavljanjem otrok, pod pretvezo lastnih interesov.

Dejstvo št. 6: Sistem delovanja mladinske šole nogometa v NK Krško je bil v preteklosti unikum v širšem slovenskem prostoru. NK Krško je imel namreč podizvajalca, privatno društvo Zorko Roka – ND Posavje, ki je bilo izvajalec programa mladinske šole nogometa za NK Krško. Ko je NK Krško prekinil sodelovanje z ND Posavje in nadaljeval delovanje nogometne šole brez podizvajalca, je še naprej nadziral porabo namensko dodeljenega denarja Nogometne zveze Slovenije (sredstva Uefe) ter denarja Občine Krško. Denar je bil porabljen namensko, za mladinske programe s potrdili izplačil in preverjeno na več nivojih.

Dejstvo št. 7: Decembra lani (2018) je ožja ekipa Roka Zorka želela prevzeti NK Krško z neresnicami, da je klub pred propadom, vse s ciljem, da bi prišli do denarja NZS oziroma Uefe. Njihova želja je bila privatizacija, s ciljem preoblikovanja članskega moštva v d. o. o. Član ožje ekipe Roka Zorka je bil tudi Boštjan Blazinčič, bivši predsednik NK Krško.

Dejstvo št. 8: Zaradi nagovarjanja staršev in otrok s strani Roka Zorka in njegove ožje ekipe je NK Krško februarja letos zapustilo 35 igralcev (starih od 17 do 19 let). Zorko in ekipa so bili prepričani, da bodo onemogočili in uničili NK Krško, kar pa jim ni uspelo. S tem se je oškodovalo NK Krško za neprecenljivo vrednost in na žalost zaustavilo nogometni razvoj nekaj uspešnim mladim igralcem.

Mag. Zoran Omerzu

predsednik NK Krško