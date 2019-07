Trije astronavti prispeli na ISS

Ameriški, italijanski in ruski astronavt so ponoči, ob 50. obletnici pristanka na Luni, prispeli na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Ameriška vesoljska agencija Nasa je priključitev sonde Sojuz MS-13 na vesoljsko postajo prenašala v živo, strokovnjaki pa so ocenili, da je bil manever "kot iz učbenika", poročajo tuje tiskovne agencije.