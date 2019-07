Danes popoldne se je zgodila huda prometna nesreča na avtocestnem priključku pri Hrušici na gorenjski avtocesti. V trčenju je umrl 64-letni motorist, slovenski državljan.

Po podatkih Bojana Kosa s PU Kranj je v ovinku trčil v avtodom in na kraju umrl. Okoliščine nezgode še preverjajo, za zdaj pa vse kaže na njegovo krivdo. Nesreča se je zgodila v ovinku pred križiščem z glavno cesto Hrušica–Kranjska Gora. Motorist je peljal z avtoceste, voznik avtodoma pa se je nanjo priključeval. V avtodomu so se peljali tuji državljani in nihče med njimi ni bil poškodovan. Motorist je letošnja sedma smrtna žrtev na gorenjskih cestah. Poleg te se je v zadnjih desetih dneh na Gorenjskem zgodilo še 23 nesreč s poškodbami, v dvajsetih so bili udeleženi motoristi, mopedisti, kolesarji in pešci. Najpogostejši vzrok je bila hitrost, najbolj kritične točke pa ovinki in križišča.