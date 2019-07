Drugi tir: Napaka 2TDK podražila najcenejšo ponudbo

V 2TDK so razveljavili izbor ponudnika, ki so mu oddali dela gradnje mostov in galerije Glinščica. Neizbrani ponudnik, Kolektor, je namreč ob pregledu ponudbe izbranega konzorcija opazil pomanjkanje referenc. Hkrati so v 2TDK opazili še, da so bile tudi njihove računske formule v razpisni dokumentaciji napačne.