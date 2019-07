Lenarčiča je za komisarskega kandidata v sredo predlagal premier Marjan Šarec. Do Šarčeve izbire so bili kritični v SD, kjer so napovedali, da ga ne bodo podprli, medtem ko so bile druge koalicijske stranke kritične predvsem do načina izbire.

Danes zjutraj so se po rednem koalicijskem srečanju pred sejo vlade in odločanjem o Lenarčiču posebej sestali še predsedniki koalicijskih strank.

Šarec je v sredo svojo izbiro utemeljil z oceno, da je Lenarčič izkušen, pozna delovanje EU in že dolgo dela v diplomaciji.

Vlada bo zdaj predlog poslala v DZ, kjer bo moral kandidat opraviti predstavitev pred odborom za zadeve EU, katerega mnenje pa za vlado ni zavezujoče. Ta bo predlog nato posredovala v Bruselj novi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in če ga bo ta sprejela v svojo ekipo, bo moral Lenarčič prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.