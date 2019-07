Kljub številnim novogradnjam bi Tokio prihodnje leto zaradi OI lahko potreboval kar 14.000 sob več, kot jih premore. Mestne oblasti tako razmišljajo, da bi obiskovalce nastanile na velikanske ladje za križarjenje, ki bi bile med igrami začasno zasidrane ob obali Tokia in blizu Yokohame.

Zamisel je že podprla največja japonska turistična agencija JTB, ki je za obdobje OI najela ladjo Sun Princess s 1011 kabinami, na ladji pa so med drugim tudi masažni bazeni in gledališče.

Agencija ponuja pakete, ki vsebujejo kabino na ladji in karte za olimpijske dogodke, a ti niso poceni. Dve nočitvi v sobi z balkonom in karte za nogometno tekmo olimpijskega turnirja stanejo približno 1650 evrov, medtem ko dve nočitvi v apartmaju, velikem 50 kvadratnih metrov, in karte za baseball pa stanejo 6000 evrov.