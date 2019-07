Vrhovni sodnik Jan Zobec se je v zadnjem času v različnih prispevkih osredotočil na domnevne nepravilnosti v sodstvu. Pri tem je med drugim govoril o »hudih pritiskih, ki jih vsakodnevno doživljajo sodniki prek vdorov v njihovo zasebno pošto, preiskav kabinetov, podtikanja neresničnih podatkov v njihove personalne mape in drugih različnih oblik mobinga…«. Do njegovih očitkov se je zdaj opredelil tudi sodni svet.

Glede bržkone najhujšega očitka o »preiskavah kabinetov« je sodni svet v zapisniku z zadnje seje pojasnil, da jim je Zobec predstavil le en primer, ki ga po preverjenih podatkih niti ni mogoče opredeliti kot preiskavo kabineta. »Prizadeti sodnik (gre za sodnika ljubljanskega okrožnega sodišča, op. p.) je v konkretnem primeru zaradi menjave področja dela in odhoda na drug oddelek sodišča sodniški kabinet izpraznil in predal kolegici sodnici. Ta je ob vselitvi v kabinet našla precejšnje število dokumentov iz različnih sodnih spisov, ki jih je pred tem obravnaval prizadeti sodnik, ter nekatere osebne stvari sodnika. To je sporočila sodni upravi, ki je poskrbela za ustrezno hrambo dokumentov,« so pri sodnem svetu opisali dogajanje. To bi bilo po mnenju nekaterih naših sogovornikov iz sodniških vrst celo zrelo za disciplinsko sankcijo sodnika, ki je nekatere dokumente po nesreči ali nalašč pozabil vrniti v sodni spis, kamor spadajo. Iz zapisnika je razvidno, da je vodstvo ljubljanskega sodišča sodniku to tudi oporekalo v postopku ocenjevanja, do česar pa se sodni svet tokrat ni opredelil, saj gre za ločene postopke.