Sodnik Moore je mlademu rasistu dejal, da si zasluži kazen, ker je izvedel teroristično dejanje. Za smrt Heyerjeve, ki jo je povozil, ko je z avtomobilom zapeljal med protestnike, je bil obsojen na dosmrtni zapor. Na še 419 let zapora pa, ker je na zloben način ranil pet oseb.

Fields je marca na zveznem sodišču priznal krivdo za smrt Heyerjeve in upal na usmiljenje, vendar mu je sodišče zaradi zločina iz sovraštva izreklo dosmrtni zapor. Najprej bo čakal na smrt v zveznem zaporu.

Avgusta 2017 so se v Charlottesvillu zbrali neonacisti, da ubranijo pred odstranitvijo z javnega kraja kip generalu separatistične in rasistične konfederacije, ki je v 19. stoletju izgubila državljansko vojno v ZDA. Prišli so tudi protestniki in obe skupini sta se stepli, Fields pa je šel dlje in je z avtomobilom zapeljal v množico.

Predsednik ZDA Donald Trump se je takrat proslavil z izjavo, da so bili dobri ljudje na obeh straneh spora, kakor tudi slabi. Porotniki in sodniki se poleg tožilcev, glede na kazen Fieldsu, s tem očitno ne strinjajo.