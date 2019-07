Žarišče potresa je bilo pod morskim dnom kakih 160 kilometrov jugozahodno od mesta Ternate v provinci Severni Moluki na globini 10 kilometrov, je sporočil ameriški geološki urad.

»Potres je bil zelo močan. Ljudje so zbežali iz poslopij, panični so,« je za AFP povedal predstavnik tamkajšnjih oblasti. Pristojne službe ocenjujejo razmere, za zdaj pa ni poročil o škodi ali žrtvah, je dodal.

Indonezija leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, kjer se stikajo tektonske plošče in so potresi pogosti. Prejšnji teden je omenjeno provinco prizadel potres z magnitudo 6,9, ki ni povzročil večje škode.

Lani je v potresu z magnitudo 7,5, ki mu je sledil cunami, v Paluju na otoku Sulawesi umrlo več kot 2200 ljudi. Decembra 2004 pa je v katastrofalnem potresu z magnitudo 9,1 in cunamiju, ki ga je povzročil, umrlo okoli 220.000 ljudi, od tega kar okoli 170.000 v Indoneziji.

Moluki so otočje v Jugovzhodni Aziji, ki leži v Bandskem morju med Sulavezijem na zahodu in Novo Gvinejo na vzhodu. Tvori ga približno 1000 otokov, ki upravno sodijo pod indonezijski provinci Moluki in Severni Moluki.