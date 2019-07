Na dvanajsti dirki sezone od osemnajstih je Gajser serijo zmag nizu podaljšal na sedem. Dobil je tudi prejšnjo dirko 7. julija za veliko nagrado Indonezije v Palembangu, ko je bol prvi in drugi v posameznih vožnjah. Tokrat je za osmo zmago v sezoni še šestič na tej ravni tekmovanj zmagal na obeh dirkah posamezne velike nagrade.

Gajser v drugi vožnji ni dobro startal, a je bil že po nekaj zavojih drugi, pred njim je bil le Švicar Jeremy Seewer, a ga je kmalu prehitel in bil še pred koncem prvega kroga na čelu. Makolčan je nato nizal najhitrejše kroge in se mu na mkkncu ni bilo treba naprezati za prvo mesto. Latvijec Jonass Pauls je na koncu na drugem mestu zaostal 3,270 sekunde, tretji je bil Tonus.

V prvi vožnji je Gajser odlično začel in bil na prvem mestu nato do cilja. Privozil si je že zelo veliko prednost in je na koncu lahko zlo popustil, a je imel še vedno zelo veliko prednost. Drugi je bil Tonus (+3,593), tretji pa Seewer (+4,956).

V Semarangu je Gajser dan pred tekmo padel na treningu in čutil bolečine v gležnju, a so ga zelo dobro usposobili za nastop. Po njem se je še utrdil v vodstvu skupnega seštevka. Doslej drugouvrščeni Italijan Antonio Cairoli je nazadoval na tretje mesto in je zaradi operacije rame že končal sezono. Na drugo mesto se je povzpel Seewer, ki pa ima 365 točk, Gajser jih je zbral že 538.

»Zelo težko je bilo danes na nekaterih mestih, a sem užival v dirki. Dobro sem začel in nato brez težav stopnjeval ritem v obeh vožnjah. Poškodoval sem si gleženj, a je ekipa opravila dobro delo in sem lahko nemoteno tekmoval,« je takoj po tekmi povedal Gajser.

Na sobotnih kvalifikacijah tretji, hitrejša sta bila le Francoz Romain Febvre in Nizozemec Glenn Coldenhoff. Febvre je padel v prvi vožnji in zaradi okvare na motorju prve vožnje ni končal, v drugi pa je bil peti.

Po dveh tekmah v Indoneziji se bo prvenstvo nadaljevalo v Evropi, prva naslednja dirka bo 28. julija, ko bo na vrsti velika nagrada Češke.