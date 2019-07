»Tudi naša dolžnost danes je, da se postavimo po robu vsem težnjam, ki želijo uničiti demokracijo,« je poudarila.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg je 20. julija 1944 izvedel bombni napad, s katerim je poskušal ubiti Hitlerja. Zarota ni uspela, Hitler pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Stauffenberga in okoli 200 njegovih sozarotnikov so nacisti usmrtili.

Za Merklovo so organizatorji poskusa atentata vzorniki. »Pokazali so, da so sledili svoji vesti in s tem oblikovali del nemške zgodovine, ki bi jo sicer definiral izključno temačni nacionalsocializem,« je dejala.

Kanclerka je nadaljevala, da jim država dolguje hvaležnost, saj da nemška povojna ustava brez takšnih dejanj morda ne bi obstajala. »Danes lahko gradimo na pogumu teh ljudi in smo hvaležni, da ta del naše zgodovine obstaja,« je dodala.

Opozorila je na naraščajoče število skrajnih desničarjev v Nemčiji. Nedavni umor politika Walterja Lübckeja je po njenih besedah pokazal, kako pomembno je podpirati tiste, ki prevzamejo politično odgovornost.

Ob tem je Nemce pozvala, naj prevzamejo svojo vlogo v družbi, da bi zagotovili močno demokracijo in civilno družbo ter preprečili vzpon desničarskega ekstremizma, povzema nemška tiskovna agencija dpa.