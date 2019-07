Newyorški finančnik Jeffrey Epstein morda širši svetovni javnosti doslej ni bil posebej poznan. Je pa milijarder, ki ima v lasti otok v Karibih in zasebna letala, zato je domače ime v visokih ameriških in mednarodnih krogih. Družil se je z aktualnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in bivšim Billom Clintonom, z igralcema Woodyjem Allenom in Kevinom Spaceyjem, z britanskim princem Andrewom, bivšima premierjema Velike Britanije in Izraela Tonyjem Blairom in Ehudom Barakom… Toda nobeden od njih si ne želi več nobene povezave z Epsteinom, ki ga je tožilstvo ta teden obtožilo trgovanja z mladoletnimi dekleti.

Obtožnica med drugim navaja, da je na svoje domove v New Yorku in na Floridi zvabil več kot trideset mladoletnih deklet, starih tudi samo štirinajst let, in jim plačeval za masaže in spolne storitve. »Namerno je iskal mladoletnice in vedel je, da so mnoge žrtve v resnici mlajše od osemnajst let, saj so mu nekatere to izrecno povedale,« piše v dokumentih primera, ki pa ima tudi izrazito politično konotacijo.

Zakaj mu je šel od včeraj bivši minister Acosta na roko? Obtožbe o trgovanju z mladoletnicami za spolne storitve se nanašajo na obdobje med letoma 2002 in 2005. Toda primer ni nov. Proti Epsteinu so pred dobrim desetletjem namreč že spisali 53 strani dolgo obtožnico, potem ko je prišlo na dan, da je mladoletnicam plačeval za spolne storitve. Toda potem je primer doživel za nekatere nenavaden epilog. Takratni glavni zvezni tožilec na Floridi Alexander Acosta je z Epsteinovimi odvetniki leta 2007 dosegel dogovor, po katerem ga niso kazensko preganjali. Priznal je krivdo, dobil 13 mesecev zelo ohlapnega zapora (kjer je moral biti le osem ur na dan) in se prijavil kot spolni prestopnik. Primer je obveljal kot dokaz, kako jo tisti z zelo debelimi denarnicami prepoceni odnesejo, ko pridejo navzkriž z zakonom. Epsteinu je namreč grozil celo dosmrtni zapor. Takratno dogajanje pa ima veliko opraviti s politiko danes – nekdanji tožilec Acosta je namreč zdaj minister za delo v vladi Donalda Trumpa. Trump je zdaj pravil, da Acosta dela dobro, da je bilo v omenjeni primer z Epsteinom vpletenih veliko ljudi, da pa se mora pozanimati o podrobnostih. Sam Acosta je dejal, da je dogovor sklenil zato, ker bi Epstein sicer odkorakal brez zaporne kazni, saj naj bi mu tak dogovor ponujalo tožilstvo zvezne države Florida. Trdil je tudi, da ni vedel, da bo imel Epstein tako blag zaporniški režim. Demokrati in v ozadju tudi republikanci so zahtevali ministrov odstop, včeraj pa ga je z Acosto ob strani pred Belo hišo naznanil Trump. Acosta pa je dejal, da bi bilo sebično ostati in obremenjevati ministrstvo za delo z Epsteinom namesto ekonomijo v središču.

Jih je spodbudil Miami Herald? Zakaj natančno se je tožilstvo odločilo, da primer zdaj spet odpre, ni povsem jasno. Zvezni tožilec Geoffrey S. Berman tega ni hotel izrecno povedati. Dejal je le, da so mu pomagali »nekateri izvrstni preiskovalni novinarji«. Verjetno je mislil na več člankov pod naslovom Perverznost pravice, ki jih je novembra lani objavil Miami Herald. V njih je časnik dokazoval, kako je Acosta sodeloval z Epsteinovimi odvetniki, da bi onemogočili njegov nadaljnji kazenski pregon, in zapisal, da je bogatašu omogočil »najboljši dogovor življenja«. Očitno pa ima tožilstvo zdaj tudi nove dokaze, saj istih iz let 2002–2005 ne more uporabiti. Med drugim naj bi zdaj na domu milijarderja našli dokumentacijo eksplicitnih fotografij mladoletnic. Eno od njegovih dolgoletnih zaupnic Ghislaine Maxwell pa so obtožili, da je imela odločilno vlogo pri novačenju deklet v mrežo trgovanja s spolnimi storitvami. ba