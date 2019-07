V Združenih državah Amerike za generacijo iz šestdesetih let velja, da se vsi spomnijo, kje so bili, ko so ubili predsednika Johna Kennedyja. Za generacijo, ki je bila pri sebi na začetku novega tisočletja, pa pravijo, da vsi njeni pripadniki vedo, kjer so bili 11. septembra 2001, ko je Mohamed Atta pilotiral eskadriljo civilnih letal v svetovno trgovinsko središče v New Yorku in na ameriško obrambno ministrstvo v Washingtonu. Za generacije med tema dvema pa je usoden neki drug datum.

»Kje ste bili 11. julija 1995?« je vprašanje, na katero mora znati odgovoriti vsak, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vedel, kaj dela v življenju. Če ne zna odgovoriti, težko zagovarja misel, da je takrat pripadal človeštvu. Na ta dan se je zgodil največji zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tako so presodili Združeni narodi in vsaj dve sodišči v Haagu, eno od teh je v obsodbi Radovana Karadžića na dosmrtno ječo ta zločin označilo za genocid. Dobro je vedeti, kje si na ta dan bil. Če si bil v bližini Srebrenice, pa se tega datuma ne spomniš, je bolje obrniti hrbet brez pozdrava.

Dejan Gajšek iz Celja se tega datuma zelo dobro spomni.

Ukaz za preboj ni prišel

»Zjutraj 11. julija 1995 sem bil v Tuzli,« je povedal v dnevni sobi ob reki in železnici v Celju, v hiši, v kateri je odraščal in zdaj živi. »10. zvečer smo na fronti v Olovu slišali, da so Srebrenico obkrožile enote generala Ratka Mladića. Govorilo se je, da je tam izredno stanje. Ljudje so se bali, da bodo četniki prišli v mesto. Vzeli smo dva džipa in tovornjak in odšli v Tuzlo. Vsega skupaj nas je bilo okrog štirideset oficirjev in vojakov. V naši brigadi je bila tudi četa borcev iz Srebrenice. Nekateri so bili v Srebrenici ranjeni in so prišli k nam na zdravljenje. Naša ideja je bila, da gremo v protinapad, ker smo bili prepričani, da bo do protinapada prišlo. Nihče ni mogel verjeti, da bo mesto kar prepuščeno na milost in nemilost sovražniku.«

Dejan Gajšek je edini Slovenec, za katerega vemo, da je bil v času genocida v Srebrenici pripadnik redne vojske bosanske države. Vemo za še enega Slovenca, ki je sodeloval v vojni, vendar je bil med napadom na Srebrenico pripadnik vojske Republike Srbske in obsojen na 35 let zapora kot vojni zločinec. Gajšek se je javil med prostovoljce, ki so hoteli zločin preprečiti. V Srebrenici je srbska vojska v dveh dneh pobila 8373 muslimanov in jih zakopala v množične grobove. Od tam so jih potem prekopali in vozili na grobišča v Srbijo. Še vedno niso vsi identificirani. Gajšek še danes misli, da bi bilo mogoče genocid preprečiti.

»Odšli smo v komando mesta v Tuzli, da bi dobili ukaze, kje naj se javimo. Mislili smo, da nas bodo razporedili kot okrepitev. Mislili smo, da bomo delali za preboj do mesta, da bi pomagali prebivalstvu. Prišli smo kot prostovoljci z izkušnjami iz takšnih akcij. Ni bilo nobenih natančnih informacij, kaj se v Srebrenici dogaja. Jasno je bilo samo to, da je zelo nevarno in da grozi katastrofa. Nismo vedeli, da so se ljudje zatekli v bazo Združenih narodov, da so se tudi enote Združenih narodov umaknile v oporišče in da ne reagirajo. Vedeli smo samo, da je Srebrenica obkoljena in da bo vsak čas padla.«

Namesto da bi jih razporedili v enote za preboj, pa jih je pred poveljstvom drugega korpusa obkolila vojaška policija.

»Čakali smo na ukaz, na koncu pa so nam rekli, da ne smemo nikamor, ker je Srebrenica že padla. Prišli smo pripravljeni, da tvegamo svoja življenja. Naredili bi vse, da bi razrešili položaj. O tem nikoli niso govorili. Samo naš poveljnik Šemso Muminović je javno rekel, da je bila pred korpusom enota, ki ni hotela dopustiti, da se zgodi nekaj groznega. Potem so nam rekli, da bi to bil samomor, ampak jaz vem, kaj lahko naredi petdeset ljudi, ki vedo, kaj delajo. Dva ali tri dni pozneje smo s poveljnikom obrambe Srebrenice Naserjem Orićem prebijali proti Nezuku. Ampak v Srebrenico sem prišel šele leta 2015 na komemoracijo.«