ZDA Mihaela Karnerja, njegovo soprogo Alenko in brata Matevža zaradi proizvodnje, razpečevanja in uvoza več sto tisoč enot anaboličnih steroidov v ZDA in tujini preganjajo že od leta 2010. Leto dni kasneje so zakonca Karner prijeli v njuni vili v Bad Kleinkirchheimu, Američani so ponju že poslali letalo, a je avstrijsko ustavno sodišče zadnji trenutek preprečilo njuno izročitev čez lužo. Pred kratkim so za informacije, ki bi vodile do njihove aretacije, razpisali nagrado v višini petih milijonov dolarjev. Ker od slovenske vlade niso dobili pomoči, so se sedaj obrnili na državljane.

»Slovenska vlada Karnerjev ni bila pripravljena prijeti in jih izročiti, zato so se po aretaciji ter plačilu varščine v Avstriji vrnili domov. Slovenija svojih državljanov ZDA ne izroča, zato bi za kaj takšnega potrebovali pomoč slovenske vlade. Če pa bi kateri od njih prestopil mejo in odpotoval denimo v Avstrijo ali Italijo, bi jih lahko prijeli tam ter jih izročili nam. Ravno to bi bil za nas izjemno pomemben podatek,« je na telefonski novinarki konferenci izpostavil ameriški tožilec Andrew E. Lelling, vodja procesa proti Mihaelu Karnerju v ZDA.