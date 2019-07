Odkar se ve, da minister za kulturo Zoran Poznič odstavlja direktorico Slovenske filharmonije Marjetico Mahne, je v tem javnem zavodu spet napeto. Za dodaten dvig temperature je danes ob 10. uri poskrbel kar minister sam, ko je nenapovedan prišel na vajo orkestra (njegov obisk je bil napovedan šele v ponedeljek). Pred člani orkestra je stal in govoril dvajset minut, nato pa odšel, ne da bi o svojem prihodu sploh obvestil direktorico. Ta je potem ob 11. uri ravno tako stopila pred orkester in zaposlenim zagotovila, da ustanova ne tone v izgubah, kot poskušajo zdaj prikazati na ministrstvu (in nekateri člani sveta zavoda), kolikor pa je izgube, bi lahko bila sanirana še v tem poslovnem letu.

Privihral pred glasbenike V Slovensko filharmonijo smo prišli samo nekaj minut po odhodu ministra, nam je pa članica orkestra zaupala, da jim je prišel povedat, da bodo »situacijo v SF rešili, ampak da se trenutno tega ne da storiti, ker je izguba prevelika«. Umetniško vodstvo je po njegovih besedah odlično, poslovno pa porazno. Dejal jim je še, da se z direktorico ne da sodelovati. »Moje mnenje je, da je prišel zato, da bi vplival na rezultat glasovanja!« je še povedala glasbenica. Danes namreč poteka glasovanje orkestra in drugih služb o trenutni podpori vodstvu, jutri bo o njej glasoval še zbor. Po ministrovem obisku orkestra je pred zaposlenimi spregovorila tudi direktorica, poudarila, da razlog za njeno razrešitev ni izguba, za katero minister ve že od sredine marca in je takrat to dejstvo sprejel absolutno benevolentno. Takrat naj bi se strinjal tudi s tem, da se znotraj finančnega načrta izpelje še sanacijski (zdaj na ministrstvu celo zanikajo, da so ga iz filharmonije sploh dobili).

»Soliranje« članov sveta »Lani smo dobili iz proračuna manj sredstev kot letos, ampak smo denimo povečali prodajo abonmajskih vstopnic, intenzivirali program, sklenili več koprodukcij, torej smo dobili več neproračunskih prihodkov,« poudarja Mahnetova. Naj spomnimo, da je minister Poznič še pred nekaj dnevi govoril o domnevni izgubi v višini 210.000 evrov, zdaj tega zneska ne omenja nihče več. »Prave informacije o izgubi, ki je 39.000 evrov, sta imela tudi predsednik sveta zavoda Boris Rener in njegova namestnica Mojca Menart, ki sta potrdila letno poročilo in sta potrdila tudi finančni načrt za letos,« je pred orkestrom še povedala Mahnetova. »Dejstvo pa je, da se onadva brez vednosti tako nekaterih članov sveta kot tudi vodstva SF sama sestajata z ministrom.« Pozneje je še dodala, da jima formalnopravno tega ni mogoče preprečiti, je pa to seveda vsaj etično nesprejemljivo.

“Finančnega problema v SF ni!” Marjetica Mahne je včeraj pred orkestrom pojasnila, da razlogi za njeno morebitno razrešitev niso finančne narave, saj v ustanovi ni niti toliko časa, da bi izdelali polletni obračun, sicer pa se lahko realno pričakuje, da bo izguba v višini 39.000 evrov sanirana do konca poslovnega leta. Izgubo je primerjala z nekaterimi drugimi javnimi kulturnimi zavodi pri nas: »SNG Maribor ima izgubo v višini tri odstotke proračuna že leta, pa se direktorju Danilu Roškerju ni zgodilo drugega, kot da vsake toliko prejme kakšno finančno injekcijo. Že leta ima izgubo tudi SNG Opera in balet Ljubljana, in sicer v višini 2,5 odstotka lastnega proračuna, medtem ko je izguba v SF le 0,6 odstotka letnih odhodkov. V pristojnosti istega ministra ima že pet let izgubo tudi Slovenska kinoteka, in sicer več kot 100.000 evrov, pri čemer njihov proračun znaša 800.000 evrov, tako da sta tako Opera kot Slovenska kinoteka praktično insolventni in ne moreta poravnavati niti sprotnih obveznosti. V tem smislu finančnega problema v SF ni!«