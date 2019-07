Gradbeniki brez podpore IZS

Z absolutno večino so člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS) na današnji izredni skupščini za »nezakonita, neizvršljiva in nična« razglasili sklepa sekcije gradbenikov, ki se je junija odločila za izstop iz stanovske organizacije in je v ta namen imenovala tudi komisijo, ki bo postopke izstopa vodila.