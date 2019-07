Letos bo to predstava, ki je nekakšno nadaljevanje lanske uspešnice – Lepo je biti muzikant, 2. del. Lansko si je ogledalo več kot 12.000 obiskovalcev. Tudi drugi del te igre z glasbo Slavka in Vilka Avsenika je režiral in priredil Lojze Stražar, spisal pa v Avstriji rojeni ljubitelj glasbe Andreas Brandstätter. V Kulturnem društvu Mirana Jarca Škocjan nameravajo predstavo v tem in naslednjem mesecu še enajstkrat ponoviti. Vse predstave se bodo odvile ob koncih tedna od četrtka do nedelje, in sicer ob 21. uri. Pred koncem letošnje festivalske sezone Studenec 2019 bodo na tamkajšnjih odrskih deskah gostili še muzikal Nune v akciji in opero Prodana nevesta, festival pa sklenili 7. septembra s koncertom Studenec, izvir ljubiteljske kulture, ki bo posvečen 70-letnici KD Mirana Jarca Škocjan. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili izvirnim melodijam preteklih studenških predstav.