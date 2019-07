Vsak od nas ima svoj, avtentičen način hoje. »Ali pri tem pravilno uporabljamo svoje telo, je pogosto vprašanje, ki ne prinese pozitivnega odgovora. In če hodimo nepravilno, potem tudi nepravilno tečemo, plešemo, plezamo, hodimo v hrib, kolesarimo ...« meni Barbara Tavčar iz PBS centra športne odličnosti Kranj. Pravi, da lahko ob nepravilni hoji v vsakem koraku iščemo dejavnik tveganja, ki nas sčasoma pripelje do bolečin v hrbtu, zakrčenih ramen, nelagodnih občutkov v kolenu in kolku ter utrujenosti.

To, da je hoja tudi zelo kompleksna, nadaljuje sogovornica, vidimo že po tem, da se otrok skoraj celo prvo leto svojega življenja uči, kako obvladovati to koordinacijsko sposobnost: »V trenutku, ko otrok plazenje zamenja za prve korake, pravimo, da hodi. Na žalost pa potem skozi življenje in vsakodnevne obveznosti pretirano sedenje in odmik od fizičnega telesa nadaljujemo s tipom hoje, ki se ga niti ne zavedamo. Hoditi ne pomeni samo iztegniti eno nogo pred drugo. Potrebno se je vrniti k temeljem svojega telesa in načinu, kako se v danem trenutku gibamo – tu se namreč skrivajo vzroki in tudi rešitve mnogih težav – fizičnih in čustvenih.«

Pomemben je prvi korak

Trening hitre hoje lahko pogosto opravimo že na poti v službo ali iz nje, morda popoldne do trgovine. Po besedah Tavčarjeve je potrebno (pravilno in ozaveščeno) gibanje čim bolj vključiti v našo vsakodnevno rutino, a je treba to početi na zdrav način: »Sama grem vsak dan s svojim kužkom na sprehod. In ne glede na to, da vem, kakšna je pravilna hoja, se opazim, da v trenutkih ali dneh, ko sem fizično ali mentalno in čustveno bolj obremenjena, hodim drugače. Nasprotno pa tudi takoj opazim učinke pravilne hoje – boljše počutje, zmožnost boljšega pomnjenja in razmišljanja, da o boljšem fizičnem počutju ne govorim.«

Tudi v Barbarinem športnem centru so prepoznali potrebo po osveščanju in učenju pravilne hoje, saj želijo ljudem dati preproste rešitve, ki jih lahko vključujejo v svoj vsakdan in ki na drugi strani kljub preprostosti in dostopnosti ogromno pomenijo.

»Da bi popravili oziroma izboljšali svoj korak, je potrebno ponovno napraviti tistega 'prvega' – ponovni prvi ozaveščeni korak, ki nas vrne k izvornemu, pravilnemu načinu hoje. V našem centru je to mogoče narediti s pomočjo programa, ki smo ga imenovali Body Tracking (track to track) in ga vključujemo bodisi v individualne programe bodisi ga izvajamo v obliki različno trajajočih praktično – teoretičnih delavnic.«

V centru torej učijo, kako telo modernega, sodobnega človeka, ki je naučen sedečega načina življenja, vrniti k naravni kretnji – to je križnemu sistemu gibanja (nasprotna roka in nasprotna noga), kjer istočasno koristimo svoje telo in um. Najpogostejša reakcija vadečih, zaupa sogovornica, je: »Kako je lahko tako naravno gibanje, kot je hoja, tako težko!«