"V nekaj urah," ko bo rešil nekatere tehnične podrobnosti, bo Iran obnovil bogatenje urana nad v sporazumu določeno mejo, je novinarjem po poročanju sporočil predstavnik iranske organizacije za jedrsko energijo (OIEA) Behru Kamalvandi.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Aragči je poudaril, da si Iran še vedno prizadeva rešiti sporazum, pri tem pa je evropske države obtožil, da niso izpolnile svojih obveznosti.

Danes se izteče ultimat Irana, ki ga je postavil preostalim petim podpisnicam jedrskega sporazuma glede bogatenja urana. Iranski predsednik Hasan Rohani je sredi tega tedna napovedal, da bo Iran od danes neomejeno bogatil uran, v soboto pa so iz Teherana sporočili namero bogatenja urana do pet odstotkov v miroljubne aktivnosti.

Iran je 8. maja letos razkril stopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov sporazuma, potem ko so to lani storile ZDA in ponovno uvedle sankcije.

Preostalim podpisnicam sporazuma - Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Kitajski in Rusiji - je Iran dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo.