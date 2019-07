Passat je nesporno eno od Volkswagnovih zlatih jajc in svojevrstna zgodba o uspehu, ki kupce prepričuje že od leta 1973 in so ga do zdaj v 10 generacijah prodali v skupaj 30 milijonih primerkov. Že zaradi tega, ker sta bili skorajda od samega začetka na voljo tako limuzinska kot karavanska različica, ne preseneča, da so se zanj odločali kupci z različnimi potrebami in različnimi okusi. Sicer je limuzina v Evropi naštela le za tretjino prodajnih številk, preostali dve tretjini pa je prevzela karavanska različica, podobne številke in odstotki pa veljajo tudi za slovenski trg. Karavan je namreč tisti, ki kupce najbolj privlači, saj ponuja ogromno prostora, več kot zadovoljiv prtljažnik in zvrhano mero udobja. Če k temu dodamo še možnost štirikolesnega pogona in nekoliko dvignjeno različico alltrack, potem je jasno, zakaj je za Volkswagen tako zelo pomemben model.

S prenovo so avtomobil pomladili tako korenito, da nagovarja širši krog kupcev. Tudi pri nas se je sicer uveljavil na eni strani kot udobno družinsko prevozno sredstvo in na drugi kot zmogljiv in varčen službeni avtomobil, s katerim vozniki prevozijo veliko kilometrov. Zato so pri zasnovi prenovljenega passata prisluhnili uporabnikom, saj so informacije iz prve roke zlata vredne. Velik poudarek so namreč namenili tudi udobju med vožnjo, torej zmanjševanju hrupa in vibracij, ki podzavestno utrujajo voznika in potnike na daljših vožnjah. Na take zunanje dražljaje se namreč telo potnikov odzove nagonsko in postane bolj napeto, kar po nekajurni vožnji pomeni, da na cilj pridejo veliko bolj utrujeni, kot bi bili sicer. In res, vožnja z njim je udobna, mirna in tudi predvidljiva, celotno upravljanje vozila pa je enostavno. Z nekaj pritiski na gumbe na volanu si lahko voznik hitro osebno prilagodi delovni prostor. Celotno vzdušje v avtomobilu pa deluje tako ali tako kakovostno, skoraj prestižno, a hkrati tudi domače.

Kaj je torej novega? V prvi vrsti moramo omeniti izboljšane materiale v notranjosti, passat je dobil kapacitivni volan, pri katerem je dovolj že voznikov dotik, da sistem zazna voznikovo pozornost in nadzor nad vozilom. To seveda pride v poštev v kombinaciji z novo kamero v sprednji šipi, prek katere se povezujejo številni varnostni sistemi, povezani v skupek sistemov IQ Drive. Tako med njimi najdemo tudi skupek sistemov kot del asistenčnega sistema Travel Assist, ki omogoča, da passat vozi delno avtonomno do hitrosti 210 km/h. Poleg tega sledi črtam na cesti tudi na gradbiščih, samodejno zavira in speljuje v prometnih zamaških. Preskusili smo ga v gneči na nemški avtocesti, kjer se je izkazal kot odličen pripomoček. Slabe volje je zaradi zastoja lahko veliko manj, saj je možno avtomobil voziti tako rekoč le s pritiski na nekaj gumbov na volanu. Prav tako passat zdaj predvideva potek ceste in sproti zaznava, ali je voznik zbran, zna pa tudi oceniti, ali se voznik približuje nevarnemu ovinku s preveliko hitrostjo, in samodejno prilagodi vožnjo.

Passat je dobil tudi zmogljivejše žaromete z LED-tehnologijo, prava poslastica pa je zdaj hibridna različica. Različica GTE je namreč prvi model nove generacije Volkswagnovih priključnih hibridov in je dobil bolj zmogljivo 13kWh baterijo, ki je v primerjavi s prejšnjo generacijo večja kar za 31 odstotkov. V praksi to pomeni, da lahko avtomobil samo na elektriko prevozi okoli 45 kilometrov, kar bi lahko bilo v določenih pogojih dovolj celo za izključno električno vožnjo po mestu. Največja hitrost z električnim pogonom znaša 140 km/h. Sicer avtomobil zmore v kombinaciji z 1,4-litrskim bencinskim motorjem skupaj kar 160 kilovatov moči, ob tem pa ima do 870 kilometrov dosega in lahko vleče do 1,6 tone težko prikolico. Ob preizkusu te različice smo ugotovili, da je vožnja mirna, izbira in upravljanje z različnimi režimi delovanja hibridne različice pa skoraj otročje lahko. Ravno zaradi tega bi to lahko bil passat, ki zadene največ različnih okusov.

Pri motorjih je sicer na voljo pisana paleta pogonskih agregatov, od štirih dizelskih serije TDI z močmi od 88 do 176 kilovatov (120 do 240 KM), do treh bencinskih TSI z močmi od 110 do 200 kilovatov (150 do 272 KM). Novost je dvolitrski TDI evo s 150 konjiči, ta je še bolj čist, saj uporablja dvojno odmerjeno količino sečnine AdBlue. Po novem bo passat na voljo s tremi paketi opreme, osnovnim kar z imenom passat, sledita pa mu bogatejša business in elegance. Novinec pride na trg septembra, to velja tudi za Slovenijo, o cenah pa za zdaj zastopnik še ne more povedati bolj natančnih podatkov. Hibridni GTE bi lahko stal, po grobi oceni, nekje med 40.000 in 45.000 evri.