»V zadnjih nekaj mesecih so se nad jeseniškim hokejem zopet pojavili črni oblaki, ki so napovedovali nov, žalosten konec kluba, ki je v vsej svoji zgodovini obstoja v tujino izstrelil kar nekaj odličnih hokejistov, ki so tvorili tudi osrčje slovenske hokejske reprezentance. Z veseljem sporočamo, da je v zadnjem mesecu dni, po nešteto sestankih in pogovorih, vendarle zmagal razum. Članska ekipa HDD Sij Acroni Jesenice se je tudi v prihajajoči sezoni prijavila tako v alpsko ligo, kot tudi v državno prvenstvo in pokal Slovenije,« so v izjavi za javnost na spletni strani kluba zapisali Jeseničani.

»Bo pa ekipa zagotovo deležna nekaj sprememb in bo temeljila na domačih, slovenskih igralcih, ki igrajo tako doma kot tudi v tujini. Trenutno smo v fazi iskanja trenerja, ki bo to mlado, nadarjeno in hokeja željno generacijo oblikoval v odlične hokejiste, ki bodo v prihodnosti zopet v ponos jeseniškemu hokeju. Ravno tako pa se še vedno iščejo nov predsednik in novi partnerji oziroma pokrovitelji, ki bi skupaj z nami tvorili pozitivno zgodbo tudi v prihodnje,« še piše v izjavi za javnost.