Potres so sicer čutili vse od Las Vegasa v Nevadi do obale Tihega oceana v Kaliforniji. Četrtkov "praznični" potres na dan neodvisnosti je bil po uradnih podatkih kalifornijskih seizmologov največji od potresa z magnitudo 7,1 v letu 1999.

V Ridgecrestu z 28.000 prebivalci sta zagoreli dve hiši, pokale so ceste, s polic trgovin pa je letelo blago. Bilo je nekaj uhajanja plina in nekaj lažjih poškodb. Iz tamkajšnje bolnišnice so evakuirali 15 pacientov, in sicer iz previdnosti zaradi popotresnih sunkov, ki naj bi se nadaljevali še danes.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je za okrožje Kern, kjer je Ridgecrest, razglasil izredne razmere, da lahko črpajo pomoč iz državnih virov. Oglasil se je tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je dejal, da je, kot kaže, vse pod nadzorom.