Malo manj od štirih mesecev po celodnevnem mrku facebooka in z njegovim krovnim podjetjem povezanih aplikacij, so uporabniki družbenega omrežja včeraj znova naleteli na nevšečnosti. Platforme facebook, messenger, instagram in whatsapp so nenadno prenehale prikazovati fotografije. Nevšečnost je doletela uporabnike s celega sveta, mrk fotografij pa smo občutili tudi v naših koncih svetovnega spleta. Tako kot drugim so se tudi številnim slovenskim uporabnikom namesto fotografij pojavljali sivi kvadrati.

Podjetje pravi, da so težavo uspeli povsem odpraviti za vse uporabnike. Do napake je domnevno prišlo pomotoma, med rutinskim vzdrževanjem. Marčevski celodnevni mrk, ko ni bilo mogoče deliti objav, naj bi se zgodil zaradi strežniške napake.

Manjše težave na twiiterju, več tisoč strani nedostopnih Težav včeraj ni imel zgolj Facebook. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi twitterju, kjer nekateri uporabniki na vzhodu ZDA in v Evropi niso zmogli pošiljati zasebnih sporočil. Za več ur je včeraj na nekaterih lokacijah prenehal delovati tudi Microsoftov office365, za kratek čas pa je mrknil še Cloudflare. To podjetje operaterjem spletnih strani ponuja storitve za spletno varnost, zaradi njihovega hrošča pa je bilo nedostopnih več tisoč spletnih strani. Čeprav bi zaradi časovnega sovpadanja težav sklepali, da imajo skupni izvor, uradno omenjeni dogodki naj ne bi bili povezani. Šlo naj bi zgolj za nesrečen splet okoliščin.