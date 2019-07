Litijska cesta bo razkopana do avgusta

Gradnja, zaradi katere je popolnoma zaprt odsek Litijske ceste med Potjo na Breje in Fužinsko cesto, se ni končala do konca junija, kot je bilo sprva predvideno. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da je gradbincem težave delalo obilno majsko deževje, zaradi katerega je prišlo do zamude.