Tako kot pri vrtnih rastlinah je poleti, še posebno ko nastopi huda suša, posebno skrb treba nameniti tudi drevju. Z izzivom se lahko soočamo na različne načine, odvisno od vrste in velikosti flore, ki jo zalivamo, ter razpoložljivosti vodnih virov. Pri zelenicah je že leta vodilen način oskrbovanja z vodo namakalni sistem z razpršilniki, kjer je cevni sistem napeljan pod zemljo. Za hidracijo živih mej se je kot uspešno izkazalo kapljično zalivanje, s katerim prek kapalk nadziramo pretok vode po celotni dolžini cevi. Zalivanje dreves je prav tako kot zalivanje preostalih rastlin močno odvisno od prsti in zgradbe koreninskega sistema, tehnološko zahtevnejša pa je oskrba z vodo na urbaniziranih območjih. Kar pomeni, da je ročno zalivanje drevoredov, obcestnih in drugih javnih dreves dostikrat prevladujoč pojav, to pa poleg skrbnega načrtovanja predstavlja tudi strošek.

Zalivanje mariborskih dreves

V štajerski prestolnici letošnje poletje žanjejo sadove projekta, ki so ga začeli že leta 2013. Takrat je občina v sodelovanju s podjetjem Nigrad, ki ima urejeno koncesijo za urejanje obcestnih površin v Mestni občini Maribor, prvič preizkusila uporabo zalivalnih vreč za na novo posajena drevesa. Ugotovili so, da je prihranek časa, potrebnega za izdatno globinsko zalivanje mladih dreves, zelo velik ter da je glavni cilj skrbi za čim boljše vraščanje mladih dreves – občasno globinsko zalivanje koreninske grude mladega drevesa – zagotovljen.

Zalivalne vreče trenutno z vodo oskrbujejo 120 obcestnih dreves in kot sporočajo z občine, jih bodo po potrebi nadomestili. Vreče so letos spomladi namestili na drevesa, ki so bila posajena v zadnjih nekaj letih. Podjetje Nigrad po navadi zalivanje izvaja ponoči, prilagajajo pa se tudi lokaciji rastlin, vlažnosti podlage in vremenskim razmeram. Postopek poteka tako, da se iz cisterne v vreče natoči voda, potrebna za enkratno zalivanje mladih olesenelcev, ki so v aktivni fazi rasti v pomladnih in poletnih mesecih. Voda se iz zalivalne vreče sprošča nekaj ur, kar je velika prednost, saj počasno kapljično namakanje ne dopušča odtekanja vode, temveč se ta absorbira v zemljo v neposredno bližino koreninskega sistema. Poleg tega, da je način zalivanja prek vreč cenovno ugodnejši in da zanj oskrbovalci porabijo manj časa, preprečuje tudi izgubo vode zaradi odtekanja in izhlapevanja. Opisani način oskrbe z vodo je primeren tudi za večje grmovnice, torej jih lahko uporabljamo tudi na domačem vrtu. Na spletu lahko kupimo shranjevalnike vode, ne samo v obliki vreče, ampak tudi v obliki, ki še najbolj spominja na gumijast obroč. Te sisteme lahko napolnimo z več kot petdesetimi litri vode, ki v prst pronicajo od pet do osem ur.

Pomanjkljivost zalivanja z vodnimi vrečami je, da niso učinkovite za starejša drevesa, ki imajo za to tehnologijo prevelik obseg in globino koreninskega sistema. Mariborske mestne oblasti pa za zdaj najbolj skrbi, da bi se nad vrečami znesli vandali.