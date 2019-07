Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica je že zdavnaj postal stalnica prvih julijskih dni. Glavnina programa bo sicer kot običajno zgoščena v Ljubljani, kjer se bo od jutri do sobote zvrstilo približno 60 dogodkov; nekoliko bolj obsežen spored se obeta tudi v Novi Gorici in Novem mestu, nastopi uličnih gledališčnikov, plesalcev in cirkuških umetnikov iz skupno enajstih držav pa bodo segli še v osem krajev. Med temi letos ne bo Maribora, kjer se organizatorjem in mestnim oblastem ni uspelo dogovoriti o prenovljenem konceptu Ane Desetnice na Lentu, ki je predvideval postavitev cirkuškega šotora na prizorišču.

Predvsem v Ljubljani bo tudi letošnja Ana Desetnica sledila zamisli o »dnevni sobi«, ki jo festival razvija od leta 2017; gre za svojevrsten poskus udomačitve javnega prostora s pomočjo postavitve stolov, mizic, naslonjačev in drugih kosov pohištva na območju Slovenske ceste, kjer bodo izvedene tudi vse uprizoritve. »Dnevna soba je nastala kot šaljiva domislica, kot nekakšen prikaz tega, kar naj bi po obljubah mestnih oblasti postala na novo tlakovana Slovenska cesta,« pojasni direktor festivala Goro Osojnik, vsa leta gonilna sila Ane Desetnice. »Njen uspeh nas je zelo presenetil; v festivalsko dogajanje je namreč vnesla nekaj, na kar smo medtem že malce pozabili: komponento druženja in družabnosti. Pravzaprav smo vedno poudarjali, da obstajata dva enakovredna načina obiskovanja festivala – programski, s seznamom dogodkov, ki bi jih želeli videti, in družabni, ko jo mahnemo na festival, da tam srečamo znance ter morebiti vidimo tudi kakšno predstavo. In Dnevna soba je postala neka nadgradnja tega drugega pristopa.«

Ustvarjanje domačnih kotičkov v javnem prostoru pa zdaj dograjuje še želja, da bi festival postal neke vrste velika domača zabava, v kateri bi se uradnemu programu dogodkov pod geslom Od ljudi za ljudi s sodelovanjem pridružili obiskovalci sami; ti bodo lahko poleg posedanja in sproščenega klepeta ob morebitnem navdihu prisotnim povedali kakšno zgodbo ali kaj zaigrali – na primer na pianino, ki bo na voljo vsem mimoidočim. »Upamo, da bo Ana Desetnica s tem postala resnično množičen družabni dogodek, ki nam bo vsem v veselje.«

Štiridnevno dogajanje v Ljubljani bo sicer žanrsko raznovrstno, segalo bo od uličnega cirkusa, akrobacij ali pohodnih predstav pa do urbanih intervencij, eksperimentov, plesa in lutk. Uradno bo festival jutri odprla večerna cirkuško-plesna predstava Oni Ade Kogovšek v izvedbi Kazine, od številnih tujih uprizoritev pa velja omeniti vsaj plesni ulični spektakel Ikar skupine Southpaw Dance Collective iz Velike Britanije, burleskno romantično komedijo Springtime, ki jo nizozemska umetnika izvajata na velikih vzmeteh, mešanico akrobacij in fizičnega gledališča Ne moti španske skupine Vaiven ali angažirano ulično predstavo Banditi kolumbijske zasedbe DC Arte. Podroben program festivala je sicer mogoče izbrskati na www.anamonro.si, na prizoriščih pa bo kot ponavadi na voljo tudi brezplačen katalog.