Festivalsko poletje: Domačni festivalski »elitizem«

Poletni in obpoletni festivali, ki v Sloveniji vznikajo na vseh koncih, nazadnje je bil to Bluesland na ljubljanskem gradu konec junija, in se jim uspeva tudi ohranjati, kar nas po številu festivalov na prebivalca uvršča v sam svetovni vrh, že zdavnaj niso več (zgolj) dogodki, ki bi potekali v prijetnem poletnem ozračju nekje na odprtem, z večernim vetričem v laseh in ohlajeno pijačo, spontano, entuziastično. Organizatorji so postali profesionalci: improvizacije skorajda ni več, finančna podpora sponzorjev, donatorjev, Evropske unije, države in lokalnih skupnosti je včasih znana tudi nekaj let vnaprej, s tem pa vsaj deloma tudi programi prihodnjih edicij. Jasno profilirano je tudi festivalsko občinstvo, hkrati pa se sistematično razmišlja o podmladku, ki ga festivali potrebujejo za svoje preživetje, in jim namenjajo svoj delež pozornosti. Približno se tudi ve, koliko obiskovalcev bo obiskalo kakšen festivalski dan in kolikšen bo tistega dne izkupiček. V takšno menedžersko politiko so privolili tudi manjši festivali, ki le še delno delujejo na entuziastični pogon, kot recimo pravkar odprt kreativni kamp Sajeta na sicer močnem festivalskem območju na Tolminskem.