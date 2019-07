»Enkrat prideš na vrsto. Vedel sem, da je slovensko državno prvenstvo taka dirka, kjer vsak lahko zmaga. Moja naloga je bila samo to, da od začetka pokrivam poskuse bega. Šli smo takoj po startu. V ubežni skupini smo bili složni in uspelo je. Samo v zadnjem krogu je šlo na polno. Po poškodbi marca na dirki Pariz–Nica je bilo zame težko obdobje,« je Domen Novak (Bahrain Merida) brez veliko evforije včeraj v Radovljici slavil naslov prvaka na 29. prvenstvu Slovenije. Tako se je vpisal na seznam velikih zmagovalcev najpomembnejše domače dirke leta. Z majico prvaka bo leto dni nastopal na vseh dirkah. Če se je lani v Mirni Peči moral sprijazniti, da je v cilj pripeljal z roko v roki s prvakom Matejem Mohoričem, je letos domala vse postoril sam, ko so mu njegovi moštveni kolegi iz najmočnejše World Tour ekipe Bahrain Merida branili hrbet vseh 141 kilometrov v hudi vroči.

Odločil pobeg takoj po startu Odločilni trenutek dirke je bil že takoj po startu, ko je pobegnila sedmerica kolesarjev. Poleg 23-letnega Novaka iz Dolenje vasi pri Otočcu sta bila zraven tudi njegova nekdanja klubska kolega Gašper Katrašnik in Marko Kump (oba Adria Mobil), ki sta si na razgibanem krogu v okolici Radovljice privozila srebrno in bronasto kolajno. Četverica mlajših kolesarjev ritma v ospredju ni vzdržala. Vsi ostali člani elite od Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Tadeja Pogačarja (prvak do 23 let), Luka Pibernika, Jana Tratnika in Janija Brajkoviča, kot je vrstni red za stopničkami, so se v ozadju udarili na polno, a ubežnikov niso nikoli ogrozili. Ubežna skupinica si je že v prvih 20 kilometrih privozila nekaj minut prednosti. »Vedeli smo, če bomo složni in dolgo ostali skupaj, bomo lahko kot skupina imeli možnost, da ubranimo prednost, ko bodo najmočnejši pohodili pedala na polno. Dirkati brez radijskih zvez je povsem drugače. Ničesar ne veš, kaj se dogaja zadaj. Okoli 40 kilometrov pred ciljem mi je Gorazd Štangelj iz avtomobila že namignil, da je razlika velika in da nas ne bodo ujeli. Ko sem med tednom prišel na ogled trase, mi ni bila všeč, med dirko pa mi je postajala vse bolj,« je Novak razkrival ozadje dirke.

Zmagoviti scenarij za Bahrain Merido Že po sestavi ubežne skupine je bilo očitno, da je to lahko za Bahrain Merido zmagoviti scenarij. V zadnjem krogu je Novak kot odličen hribolazec na strmem vzponu iz Globokega na Zgornjo Dobravo ušel sprinterjema Katrašniku in Kumpu ter sam čez Kamno Gorico privozil pred številne gledalce v Radovljico. »Novak je zasluženo zmagal, bil je najmočnejši. Nisva imela možnosti. Dosegli smo največ, kar smo lahko,« je Gašper Katrašnik, doma iz Podblice, od koder je tudi Mohorič, pospremil naslov podprvaka in dosežek najmočnejše domače ekipe. »Zame zagotovo najtežje prvenstvo,« je lahko dahnil bronasti Marko Kump. »To je specifika slovenskih prvenstev. Prvi skok, pok in konec. V ozadju so preveč tiščali skupaj, namesto da bi bežali drug od drugega,« je komentiral Gorazd Štangelj, strateg najmočnejše ekipe Bahrain Merida. Prvenstvo Slovenije je vseh pogledih potrdilo sloves enega močnejših prvenstev v Evropi. Okrog vseh zvezdnikov so se nabirali navdušeni navijači že pred startom, kar se v preteklih letih ni dogajalo, čeprav je ob popoldanski vročini pripekalo čez 30 stopinj Celzija. Slišali smo tudi veliko tuje govorice, tudi menedžerjev. »Opravil sem le nekaj treningov. V tej vročini je bilo zelo hudo znova skočiti v tekmovalni ritem,« se je v cilju razgovoril Primož Roglič v družbi družinice. Manj treninga za Rogliča ni bil izgovor. Ko je najmočnejša četverica na dirki (Roglič, Matej Mohorič, Tadej Pogačar, Luka Pibernik) pedala zavrtela na vso moč, je imel smolo, da je bil taktično podrejen premoči kolegov iz ekipe Bahrain Merida. V zaključku sta skupaj z Mohoričem ostala le v boju za četrto mesto.